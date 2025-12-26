2025 عام الفضائح في هوليوود، سجن واغتصاب وملاحقات قانونية واتهامات بالاتجار بالبشر

18 حجم الخط

شهد عام ٢٠٢٥، الكثير من الفضائح والأزمات التي عصفت بهوليوود ونجومها، الذي سقط بعضهم من نظر الجماهير، فيما سقط آخرين في يد القانون، بعد ارتكابهم جرائم شنيعة.

وتعد قضية أسطورة الموسيقى والغناء، ديدي، أكبر فضيحة أخلاقية شهدتها هوليوود في عام ٢٠٢٥، بعد أن ثبت إدانته بتهمتي نقل وممارسة الدعارة.

ديدي الفضيحة الأكبر لهوليوود في عام 2025

وتعود بداية فضيحة ديدي إلى عام ٢٠٢٤، لتستمر لـ ٢٠٢٥، حيث حكم عليه بالسجن.

وداهمت قوات الشرطة في أواخر ٢٠٢٤، منزل المغني ديدي، الذي يقع في ولاية ميامي، في عملية موسعة، تمت بمعاونة العشرات من رجال الشرطة، والمروحيات، والسيارات، والكلاب البوليسية، وذلك بعد إصدار مذكرة اعتقال له.

وخضع شون “ديدي” كومز، لتحقيق فيدرالي، بسبب عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضده، من قبل عدد من النساء.

وذكرت تقارير صحفية، نقلًا عن مسؤولين فيدراليين، أنهم أجروا مقابلات مع ثلاث نساء، ورجل في مانهاتن، ومن المقرر إجراء مقابلات أخرى، فيما يتعلق بمزاعم الاتجار بالجنس، والاعتداء الجنسي، والتحريض على المخدرات، والأسلحة النارية، وتوزيعها بشكل غير قانوني.

الحكم في قضية ديدي

وحُكم على المغني والمنتج الموسيقي الشهير شون ديدي كومز ، في أكتوبر ٢٠٢٥ بالسجن أربع سنوات، أو 50 شهرًا، بالإضافة إلى غرامة قدرها 500 ألف دولار، وخمس سنوات من الإفراج المشروط، بعد إدانته بتهمتي نقل وممارسة الدعارة.

قضايا قانونية بين جاستن بالدوني وبليك ليفي

وتعد الحرب القانونية والقضايا المتبادلة بين جاستن بالدوني وبليك ليفي، هي الأبرز قضائيا في عام ٢٠٢٥.

ووجه جاستن بالدوني، وجه 7 تهم، ضد كلا من بليك ليفلي، وزوجها ريان رينولدز، ووكيلة أعمالها ليزلي سلون، وشركة فيجن للعلاقات العامة.

وتمثلت التهم التي جاءت ضمن الدعوى القضائية التي رفعها بالدوني، وطالبهم فيها بدفع مبلغ 400 مليون دولار، كالتالي:

• الابتزاز المدني.

• التشهير.

• انتهاك الخصوصية بشكل غير قانوني.

• خرق العهد الضمني بحسن النية والتعامل العادل.

• التدخل المتعمد في العلاقات التعاقدية.

• التدخل المتعمد في الميزة الاقتصادية المحتملة.

• التدخل الإهمالي في الميزة الاقتصادية المحتملة.

وعلي الجانب الأخر رفعت بليك ليفلي، دعوى قضائية، ضد جاستن بالدوني، وآخرين تطالب فيها رسميًا بالتعويض المالي بسبب الألم النفسي، والضيق العاطفي الشديد، والأجور المفقودة.

وتتهم الدعوى القضائية الجديدة، التي تم رفعها، في محكمة فيدرالية بمدينة، نيويورك، بالدوني وشركته، بالانخراط في حملة "تلاعب اجتماعي" لـ "تدمير" سمعة ليفلي.

وتزعم الشكوى، أن الحملة تسببت في إلحاق الضرر، بشركة ليفلي وتسببت في "ضائقة عاطفية شديدة" لها ولعائلتها.

الحكم بالسجن على بطل فيلم Supergirl ماتياس شونارتس

كما أصدرت محكمة مدينة بيرينجن البلجيكية، في 5 أبريل ٢٠٢٥، حكمًا غيابيًّا على الممثل ماتياس شونارتس، بطل فيلم Supergirl، بالسجن لمدة ستة أشهر، ومنعه من القيادة لمدة عام، وغرامة قدرها 4000 يورو.

ويتعلق الحكم على الممثل ماتياس شونارتس، بقضيتين في أبريل 2024، حيث ضُبط الممثل البلجيكي، وهو يقود دراجة نارية بدون رخصة سارية.

وأُوقفت الشرطة شونارتس، يومي 5 و21 أبريل 2024، في بيلت أثناء قيادته دراجة نارية، على الرغم من منعه من القيادة، منذ إدانته في 29 سبتمبر 2021، وطُلب منه الخضوع لامتحانات تصحيحية قبل استعادة رخصته، لكنه لم يفعل، وقد حجزت السلطات رخصته منذ يناير 2023.

وأثبتت المحكمة ثلاث جرائم علي ماتياس شونارتس، وهي، القيادة مرتين بدون رخصة سارية، وعدم تقديم شهادة تأمين في 5 أبريل، إلى جانب الحكم بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها 4000 يورو، فرضت المحكمة حظرًا جديدًا على القيادة لمدة عام، قبل السماح له بالقيادة مجددًا، كما يجب على شونارتس اجتياز اختبارات قيادة نظرية وعملية، بالإضافة إلى تقييمات طبية ونفسية.

بيونسيه تتحرك قانونيا ضد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو

ومنعت المغنية الأمريكية بيونسيه، الرئيس البرازيلي السابق المسجون، جايير بولسونارو، من استخدام أغنيتها الشهيرة "Survivor"، في الفيلم الذي يتناول سيرته الذاتية، والذي يحمل عنوان "Dark Horse".

وتحركت المغنية بيونسيه، وفريقها القانوني، ضد الفيلم الذي يتناول سيرة الرئيس البرازيلي السابق المسجون، جايير بولسونارو،"Dark Horse"، بسبب استخدام أغنيتها الشهيرة "Survivor" دون ترخيص، وبالفعل تم حذف الإعلان الترويجي للفيلم فورًا من جميع المنصات عبر مواقع الإنترنت.

وأكد أندرسون نيك، مدير مشروع في BeyGood (مؤسسة بيونسيه الخيرية)، هذا الإجراء في منشور على عبر حسابه الرسمي علي موقع إنستجرام، موضحًا أن الأغنية استُخدمت دون إذن، وأن الإجراءات القانونية جارية بالفعل لإزالتها في أسرع وقت ممكن، من الفيلم نفسه.

ويُوصَف الفيلم، الذي يحمل عنوان "Dark Horse"، بأنه تصوير "بطولي" لبولسونارو، ويؤدي دور البطولة فيه الممثل جيم كافيزيل، وبحسب التقارير، فقد تم حذف الإعلان الترويجي الذي يتضمن الموسيقى غير المرخصة من جميع المنصات بعد التهديد القانوني.

يذكر أن الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو، يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 27 عامًا، لدوره في محاولة انقلاب بعد هزيمته في انتخابات عام 2022.

القبض على المغني الشهير أيكون

كما أُلقي القبض على المغني الشهير أيكون، بسبب صدور مذكرة توقيف بحقه لعدم حضوره لجلسة تعليق رخصة قيادته، وذلك وفق وثائق قانونية حصل عليها موقع TMZ.

وقالت الشرطة في بيان لها، إن الأمر بدأ في سبتمبر الماضي، عندما كان أيكون يقود سيارة من نوع تيسلا سايبرترك في ولاية جورجيا الأمريكية، وكان هناك دورية شرطة رصدت سيارة سايبرترك عالقة في منتصف الطريق، لتجد أن السائق هو المغني أيكون، والذي بدوره أخبر الشرطة أن بطارية السيارة نفدت.

دعوى تحرش وتنمر من ميلي بوبي ضد ديفيد هاربور

وأفادت تقارير صحفية، بأن الممثلة البريطانية ميلي بوبي براون، رفعت دعوى تحرش وتنمر ضد زميلها في مسلسل نتفليكس Stranger Things، ديفيد هاربور قبل تصوير الموسم الأخير.

وذكرت التقارير الصحفية أن دعوى ميلي بوبي، تتعلق بـ"التحرش والتنمر" (وليس سوء السلوك الجنسي)، وأن ديفيد هاربور واجه تحقيقًا داخليًا، من قبل شبكة نتفليكس، بعد أن اشتكت الممثلة البريطانية من سلوكه تجاهها.

وذكرت التقارير أن ميل بوبي براون، قدما دعوى مضايقة وتنمر قبل بدء التصوير في الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things، وتضمنت الدعوى صفحات وصفحات من الاتهامات، واستمر التحقيق لعدة أشهر، في حين أن نتيجته غير معروفة حتى الآن.

جيريمي رينر ينفي فضيحة جنسية ويهدد المخرجة الصينية بالترحيل

ونفي نجم أفلام مارفل جيريمي رينر، بشدة إرسال رسائل جنسية غير مرغوب فيها إلى مخرجة أفلام صينية، وهدد بالاتصال بـ ICE (دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية)

ورد جيريمي رينر، علي مزاعم المخرجة الصينية يي تشو ضده، التي صرحت أنها عملت مع رينر، في الفيلم الوثائقي "سجلات ديزني"، وفيلم رسوم متحركة، في سلسلة من منشوراتها على إنستجرام، معلنة أن الممثل، البالغ من العمر 54 عامًا، أرسل لها سلسلة من الصور الإباحية غير المرغوب فيها لنفسه، عبر الرسائل الخاصة وواتساب في شهر يونيو، وعندما واجهته، زُعم أنه هددها بالاتصال بدائرة الهجرة والجمارك الأمريكية.

وقال مارتي سينجر محامي رينر، في بيان نشرته مجلة people: "هذه المزاعم غير دقيقة وغير صحيحة على الإطلاق"، واصفًا إياها بأنها "كاذبة، وفاضحة، وتشهيرية للغاية"

وزعم المحامي، أن تشو تنتقم من رينر بعد أن رفض الممثل عروضها العاطفية، ولم يروج لمشاريعها على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما زعم سينجر، أن موكله رينر التقى بتشو، مرة واحدة في يوليو الماضي، في فندق في رينو، نيفادا، حيث أجريت مقابلة مع رينر لفيلم تشو الوثائقي، ثم التقيا مرة أخرى في أغسطس، ولم تتحدث رينر معها منذ أكثر من شهر، موضحا أن الممثل تجاهل، رسائلها الجنسية الصريحة التي تعبر فيها عن حبها له.

وفيما يتعلق بمزاعم تشو، بأن رينر هددها بالاتصال بدائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، أوضح سينجر أن تشو، كانت تضايق موكلي، وتهدده بلا هوادة بمئات الرسائل غير المرغوب فيها.

مقاضاة إيلين دي جينيريس

وواجهت الممثلة الكوميدية دعوى قضائية جديدة، في سبتمبر ٢٠٢٥، تتعلق بحادث سيارة مزعوم في بلدتها السابقة.

وفي وثائق قضائية جديدة حصل عليها موقع TMZ، تزعم سائقة أن إيلين تجاوزت إشارة توقف، وصدمت سائقة أخرى في حادث تصادم وقع في أكتوبر 2023.

ووفقًا للدعوى القضائية، كانت المرأة تقود سيارتها تسلا في مقاطعة سانتا باربرا، عندما اقتربت من تقاطع عليه إشارات توقف في جميع الاتجاهات، وتقول إنها توقفت عند إشارة التوقف، وتأكدت حتى من عدم وجود حركة مرور قادمة.

تقول المدعية، إنها كانت تعبر التقاطع عندما اصطدمت إيلين بسيارتها تيسلا من الجانب، دون سابق إنذار، وتدّعي أنها أصيبت في الحادث.

وتزعم المرأة أن مذيعة البرامج النهارية السابقة، دخلت التقاطع دون التوقف عند اللافتات، لذا تُقاضى إيلين الآن بتهمة الإهمال، وتطالب بمبلغ غير محدد كتعويض.

وقف برنامج جيمي كيميل على "إيه بي سي" الأمريكية بسبب تشارلي كيرك

في واجهت حرية الرأي في هوليوود عقبة كبيرة، عندما أعلنت شبكة "إيه بي سي" التلفزيونية الأمريكية، أنَّها أوقفت "إلى أجل غير مسمَّى" بثَّ برنامج جيمي كيميل بعدما أثار الفكاهي الشهير غضبًا عارمًا في صفوف المحافظين بسبب اتهامه إياهم بممارسة عملية استغلال سياسي لجريمة اغتيال المؤثر المحافظ تشارلي كيرك.

وقال متحدث باسم الشبكة التلفزيونية لوكالة "فرانس برس"، إنَّ برنامج "جيمي كيميل لايف سيتمّ إيقافه إلى أجل غير مسمى".

ويعني هذا المصطلح في القاموس التلفزيوني الأمريكي أنّ البرنامج سيتمّ استبداله أو إزالته من جدول العرض.

وكيرك الذي كان حليفًا وثيقًا للرئيس دونالد ترامب اغتيل برصاصة واحدة، خلال مشاركته في فعالية جامعية في ولاية يوتا.

وقالت السلطات: إن تايلر روبنسون (22 عامًا) أطلق من سطح مبنى مجاور رصاصة واحدة أصابت كيرك في عنقه.

وأُلقي القبض على المشتبه به الإثنين ووُجّهت إليه رسميا تهمة القتل.

ومساء الإثنين، تحدّث كيميل في افتتاحية برنامجه المسائي الشهير عن عملية الاغتيال هذه.

وقال المذيع الشهير: "لقد شهدنا في نهاية الأسبوع المنصرم مستويات جديدة من التدنّي، مع بذل جماعة ماجا محاولات يائسة لوصف هذا الشاب الذي قتل تشارلي كيرك بأي شيء سوى أنه واحد منهم، وبذلهم كلّ ما في وسعهم لتسجيل نقاط سياسية من الواقعة".

وماجا هو الاسم المختصر لـ"فلنجعل أمريكا عظيمة مجدّدًا"، الحركة التي أطلقها ترامب في ولايته الأولى.

وأعلن البيت الأبيض هذا الأسبوع أنه سيلاحق في أعقاب مقتل كيرك "حركة إرهاب محلّي" يسارية مفترضة، في خطوة تثير مخاوف كثيرين من أن تستخدم مثل هكذا حملة لإسكات المعارضة السياسية.

لتتراجع شبكة "إيه بي سي" التلفزيونية الأمريكية، في النهاية وتعيد إذاعة برنامج جيمي كميل مرة أخري.

دعوى قضائية ضد كاري بي بسبب ميكرفون

وواجهت مغنية الراب الشهيرة كاردي بي، دعوى قضائية في يوليو الماضي، بتهمة الاعتداء والضرب، بسبب حادثة وقعت عام 2023.

وكشف موقع TMZ، أن كاردي بي، متهمة بالاعتداء والضرب من قبل امرأة مجهولة، بعد أن ألقت ميكروفونًا عليها خلال حفل نهاري في ولاية لاس فيجاس، ردًا على رمي الثلج عليها، وذلك قبل عامين.

وتقاضي سيدة تدعى جين دو، مغنية الراب على خلفية حادثة وقعت عام ٢٠٢٣، حيث كانت كاردي تُغني في نادي درايز بيتش كلوب، عندما طلبت من الحضور رشها بالماء للتغلب على الحرارة المرتفعة.

ومع ذلك، تقول جين، إنه عندما رشقت كاردي الماء - كما فعل العديد من الحضور - ردّت مغنية الراب برشقها بالميكروفون.

الحرب الباردة بين جاستن وسيلينا وهايلي

فيما استمرت الحرب الباردة، والتي بدأت منذ سنوات بين النجمة سيلينا جوميز، وعارضة الأزياء هايلي بيبر زوجة حبيب سيلينا السابق جاستن بيبر.

ليفجر موقع pagesix، مفاجأة مدوية، مفادها أن المغني الكندي جاستن بيبر، غير منزعج من خلاف زوجته هايلي بيبر المستمر مع النجمة سيلينا جوميز.

وأفاد التقرير، أن جاستن بيبر يشجع هايلي على خلافها مع سيلينا جوميز، لأنه يُثبت حبها له.

وأكد مصدر مقرب من جاستن وهايلي، أن المغني الكندي، يعتقد أن الخلاف يُظهر حب هايلي له، وهو يُحب ذلك.

وأضاف المصدر: "جاستن يثق في هايلي لتقول ما تُريد، وإذا ما دخلت في نقاش جاد، فسيكون مُستعدًا للتضحية بها، سواءً كان الأمر يتعلق بسيلينا أم لا"، مُشيرًا إلى أن جاستن هو "المُستعد للتضحية بهايلي".

