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ثقافة وفنون

ألين دي جينيريس تعلن الهجرة لبريطانيا بعد فوز دونالد ترامب

ألين وترامب، فيتو
ألين وترامب، فيتو

ألين دي جينيريس، ودعت الإعلامية ألين دي جينيريس، وصديقتها الممثلة بورشيا دي روسي، الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية. 

ألين دي جينيريس تهاجر لبريطانيا

وأبلغت مصادر ذات معرفة مباشرة، موقع TMZ، أن إيلين وبورشيا، استقرتا على الانتقال إلى منزل جديد بمدينة كوتسوولدز، وهي منطقة في جنوب غرب إنجلترا، على بعد ساعتين تقريبًا من لندن.

إيلين وبورشيا، فيتو
إيلين وبورشيا، فيتو

وكانا قد حصلتا على المنزل الخاص بهما، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكنهما أصيبتا بخيبة أمل كبيرة بعد فوز ترامب، لتقررا على الفور الرحيل لبريطانيا، وترك أمريكا.

ألين تتبرع لـ كامالا هاريس

وكانت ألين، من بين المتبرعين البارزين لحملة نائبة الرئيس كامالا هاريس، حيث قدمت لها شيكًا بقيمة 3300 دولار، كما أيدت هاريس على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اختيارها، لتحل محل الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

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يذكر أن إيلين باعت مؤخرا أحد منازلها في أمريكا، مقابل 96 مليون دولار.

كان عدد من المشاهير، هددوا بالانتقال، في حال فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية، إلا أنها واحدة من القلائل الذين أوفوا بوعودهم بالفعل.

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