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ثقافة وفنون

قبل الحكم عليه، عفو رئاسي محتمل عن مغني الراب "ديدي" بأمر من ترامب

مغني الراب ديدي،
مغني الراب "ديدي"، فيتو

قبل شهرين من صدور الحكم عليه، تدرس الدوائر المقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية إصدار عفو رئاسي عن نجم الهيب هوب والمنتج الموسيقي شون "ديدي" كومز.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، ناقش ترامب فكرة العفو خلال اجتماع جرى في المكتب البيضاوي قبل موعد صدور الحكم القضائي بحقه في أكتوبر المقبل، وتأكد لاحقًا أن فريقه القانوني يعكف على دراسة الملف بشكل جاد، تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائي.

وكان كومز، البالغ من العمر 55 عامًا ومؤسس شركة "باد بوي ريكوردز"، قد أُدين مؤخرًا في محكمة اتحادية بتهم تتعلق بنقل أشخاص لأغراض الدعارة، بينما برأته المحكمة من اتهامات أخرى أكثر خطورة شملت الاتجار بالبشر والابتزاز، في قضية استمرت جلساتها نحو ثمانية أسابيع.

من المقرر صدور الحكم النهائي في الثالث من أكتوبر المقبل، حيث يواجه كومز احتمالية بالسجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات، في وقت ما زال فيه فريق دفاعه القانوني يرفض الإدلاء بأي تصريح بشأن احتمالية حصوله على عفو رئاسي.

وتعليقًا على هذه الأنباء، قال المحامي جون كوفوس، الذي التقى مؤخرًا مسؤولي ملف العفو ضمن إدارة ترامب، إن قضية كومز تتناسب مع توجّه الرئيس السابق لتخفيف ما يعتبره "مبالغة في التجريم" و"صرامة مفرطة" في بعض الملاحقات القضائية.

ويعد شون كومز أحد أبرز الأسماء في صناعة الترفيه الأمريكية، حيث سبق أن تصدر قوائم "فوربس" بوصفه من بين أغنى الفنانين في مجال الموسيقى والأزياء، ما يضيف بُعدًا سياسيًا وشعبيًا لأي خطوة رئاسية تتعلق بمصيره القانوني.

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