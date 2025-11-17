نجوم هوليوود في حفل توزيع جوائز حكام الأوسكار (فيديو)

18 حجم الخط

أقيم منذ قليل حفل توزيع جوائز الحكام السادس عشر، التابع لأكاديمية الفنون والرسوم المتحركة (الأوسكار)، بحضور عدد كبير من نجوم هوليوود.

Joe Alwyn attends the 2025 Governors Awards pic.twitter.com/bSGmMSkXcU — Variety (@Variety) November 17, 2025

وكرمت الأكاديمية خلال الحفل، أربعة من رواد السينما، الذين ساهموا ببراعة فنية في رسم ملامح أجيال جديدة، ولا يزالون يُشكلون مستقبل السينما وهم:ـ

• ديبي ألين

• توم كروز

• وين توماس

• دولي بارتون

وحصل كلا منهم علي جوائز الأوسكار الفخرية، تقديرًا لمساهماتهم الاستثنائية في السينما، كما منحت المغنية الشهيرة دولي بارتون، جائزة جين هيرشولت الإنسانية لجهودها الخيرية.

الأوسكار يطبق قاعدة جديدة لإيجاز التصويت في الجولة النهائية

أعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، تطبيقها لـ قاعدة جديدة، في النسخة الـ98، لحفل الأوسكار.

وتُلزم القاعدة الجديدة، أن يشاهد الأعضاء جميع الأفلام المرشحة، في كل فئة، ليكونوا مؤهلين للتصويت، في الجولة النهائية لجوائز الأوسكار.

Michael B. Jordan arrives to the 2025 Governors Awards in LA pic.twitter.com/VUO4NMUe9z — Variety (@Variety) November 17, 2025

وأعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، بالولايات المتحدة الأمريكية، موعد إقامة النسخة الـ98 من حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وحددت أكاديمية الفنون تاريخ، 15 مارس 2026، موعدًا لحفل الأوسكار، على أن يتم إعلان أسماء المرشحين للفوز بجوائز الأوسكار في 22 يناير 2026.

كونان أوبراين يقدم حفل جوائز الأوسكار الـ98

وأعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، عن اختيارها كونان أوبراين، للعودة مرة أخري، وتقديم حفل جوائز الأوسكار القادم بنسخته الـ98، والمقرر إقامته بتاريخ 15 مارس 2026.

أول تعليق من كونان أوبراين بعد اختياره لتقديم حفل جوائز الأوسكار الـ98

وفي أول تعليق للمذيع الساخر، كونان أوبراين، على اختياره لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار المقبل، سخر كونان، من خطاب الممثل أدريان برودي الطويل، الذي حطم الرقم القياسي في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وقال كونان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل “إكس”: “السبب الوحيد لاستضافة حفل الأوسكار العام المقبل، هو رغبتي في سماع أدريان برودي يُنهي خطابه”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.