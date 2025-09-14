الأحد 14 سبتمبر 2025
خارج الحدود

نبوءة تحققت بـ"الكربون"، تشارلي كيرك تجاهل تحذيرا عن "قناص محترف" يخطط لقتله

الناشط الأمريكي تشارلي
الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

حذر خبير أمني رفيع المستوى الناشط الأمريكي تشارلي كيرك من "احتمال بنسبة 100٪" لقتله إذا لم يتم اتخاذ تدابير السلامة اللازمة، قبل أيام من اغتياله في جامعة يوتا فالي.

وكان كريس هيرزوج، مالك مجموعة الحارس الشخصي في بيفرلي هيلز، قد التقى كيرك في السادس من مارس بجامعة ولاية كاليفورنيا ونصحه بضرورة تعزيز إجراءات الأمن، محذرا من أن قناصا محترفا قد يستهدفه في إحدى فعالياته الجامعية المقبلة.

ورغم استماع كيرك لبعض التوصيات، إلا أنه لم يتواصل مرة أخرى مع هيرزوج، الذي أكد لاحقا أن فريق الحماية كله كان يشعر بأن الإجراءات الأمنية غير كافية تماما وأن حياة كيرك في خطر داهم.

وقد نصحه الخبير باستخدام لوحات زجاجية مضادة للرصاص وأجهزة كشف المعادن ضمن دائرة نصف قطرها 700 متر، مشددا على أهمية الزجاج المضاد للرصاص للحماية من طلقات القناصة المستهدفة للرأس.

وبعد 33 ساعة من الحادث، ألقت السلطات الأمريكية القبض على المتهم تايلر روبنسون، بعد أن ساعد في تسليمه أحد أقاربه، حيث أبلغ القريب وصديق مقرب للعائلة مكتب الشريف المحلي بأن روبنسون اعترف لهم بضلوعه في الحادث.

وكان كيرك، البالغ من العمر 31 عاما والناشط المحافظ والحليف المقرب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أصيب برصاصة في رقبته، يوم الأربعاء، أثناء مخاطبة حشد كبير في بلدة أوريم، في حادث هز الأوساط السياسية الأمريكية.

خبير أمني تشارلي كيرك جامعة يوتا فالي بيفرلي هيلز كريس هيرزوج مالك مجموعة الحارس الشخصي في بيفرلي هيلز جامعة ولاية كاليفورنيا لوحات زجاجية مضادة للرصاص تايلر روبنسون دونالد ترامب

