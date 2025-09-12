من الركض فوق السطح إلى "الأسفلت"، لحظة هروب "القناص" المتهم باغتيال تشارلي كيرك (فيديو)

أظهر مقطع فيديو جديد قيل إنه يوثق لحظة هروب "القناص" المحتمل الذي يشتبه بتنفيذه جريمة اغتيال الناشط الأمريكي اليميني تشارلي كيرك.

ويُظهر المقطع المتداول "القناص" المحتمل وهو يركض فوق سطح أحد المباني المطلة على موقع الحدث، الذي كان كيرك يتحدث فيه، قبل أن يقفز إلى الأرض ويفر مسرعًا مغادرًا المكان.



#Breaking New, unseen footage showing the Charlie Kirk shooter suspect running away. pic.twitter.com/hsF3MEaoIe September 12, 2025

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) قد عرض مكافأة تصل إلى 100 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد هوية الشخص، أو الأشخاص المسؤولين عن مقتل كيرك.

وكان كيرك، الناشط اليميني المتشدد المعروف بدعمه لإسرائيل، قد تعرض لعملية اغتيال، الأربعاء، بإطلاق الرصاص خلال إلقائه كلمة في حرم جامعة ولاية "يوتا".

ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي، الخميس، صورًا قال إنها للمشتبه به في اغتيال كيرك، مطالبًا الجمهور بتقديم أي معلومات تساعد في الوصول إلى المشتبه به.



كما نشر موقع "TMZ" الأمريكي مقطع فيديو يُظهر المشتبه به في اغتيال الناشط تشارلي كيرك، التقطته كاميرا مراقبة لأحد المنازل القريبة من جامعة يوتا فالي، حيث كان كيرك يلقي كلمة لحظة الهجوم.

ويُظهر الفيديو رجلًا يرتدي ملابس سوداء بالكامل ويضع قبعة، وهو يسير بشكل غير متزن في شارع سكني بمدينة أوريم بولاية يوتا عند الساعة 11:49 صباحا، قبل أن يتجه نحو جامعة فالي يوتا، الواقعة على بُعد بضعة شوارع.

ووفق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، فقد وصل الرجل إلى حرم الجامعة في تمام الساعة 11:52 صباحًا.

وبعد نحو 37 دقيقة، أي عند الساعة 12:29 ظهرًا، وقع إطلاق النار الذي استهدف كيرك خلال إلقائه كلمة داخل الجامعة.

وخلال عملية الإجلاء، أظهرت الكاميرات طلابًا يغادرون بهدوء عبر الطريق المعبد، فيما شوهد شخص يرتدي الملابس ذاتها وهو يركض في فناء خلفي غير معبّد خلف بعض المنازل.

الشرطة أوضحت أن المشتبه به كان يسير مترنحًا على الأرجح بسبب إخفائه بندقية قنص من طراز Mauser.30-06 أسفل ملابسه، وهي السلاح الذي تم العثور عليه لاحقًا في منطقة مشجرة قريبة.

وفي مقطع آخر بثته وسائل إعلام أمريكية، ظهر رجال الأمن وهم يمشطون منطقة تكثر فيها الأشجار، يُعتقد أنها المكان ذاته الذي رُصد فيه المشتبه به بعد الحادث.

