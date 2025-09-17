الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المتهم باغتيال تشارلي كيرك يمثل أمام المحكمة لأول مرة (فيديو)

المتهم باغتيال تشارلي
المتهم باغتيال تشارلي كيرك يمثل أمام المحكمة

مثُل الشاب الأمريكي تايلر روبينسون المتهم باغتيال الناشط السياسي تشارلي كيرك أمام المحكمة في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء.


وعقدت جلسة المحكمة بشكل افتراضي، حيث لم يكن روبينسون موجودا في قاعة المحكمة، وحضر الجلسة عبر الفيديو من داخل السجن في ولاية يوتا.

المتهم تايلر روبينسون
المتهم تايلر روبينسون

وظهر المتهم بملابس خاصة تمنعه من أي محاولة محتملة للانتحار.

 ولم يقل روبينسون أي كلمة خلال الجلسة بعد أن قدم نفسه بطلب من القاضي.

وخلال الجلسة أطلع القاضي المتهم على تفاصيل الاتهام، وحدد 29 سبتمبر موعدا لعقد الجلسة التالية في القضية.

وفي وقت سابق وجهت النيابة العامة في ولاية يوتا التهم الرسمية باغتيال كيرك. 

وتضمنت لائحة الاتهام ما مجموعه 7 تهم، وقد يحكم على روبينسون بالإعدام في حال إدانته.

يذكر أن الناشط اليميني الأمريكي المعروف تشارلي كيرك توفي يوم 10 سبتمبر متأثرا بجروحه بعد تعرضه لإطلاق النار أثناء فعاليات أقامها الناشط بجامعة في ولاية يوتا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشاب الأمريكي تايلر روبينسون تايلر روبينسون المتهم باغتيال الناشط السياسي تشارلي كيرك المحكمة ولاية يوتا الناشط اليميني الأمريكي المعروف تشارلي كيرك

الأكثر قراءة

مفاجأة القرن، رونالدو ينقذ الزمالك ماليا ويقرر استثمار أمواله في شركة النادي (فيديو)

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع جديد في الطماطم وانخفاض الليمون والخيار

أكلة فاسدة، شوبير يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور بفيروس A (فيديو)

اللجنة القانونية العليا في السويداء ترفض خارطة طريق الحكومة

نظم كلماته وكأنها قصيدة نثر، ماذا قال صلاح جاهين عن الشيخ الحصري؟

سعر السمك اليوم الأربعاء، ارتفاع المكرونة 25 جنيها وقفزة تضرب البوري بعد انخفاضه

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب وارتفاع جديد في الكنتالوب

قوات إسرائيلية على أسطح المنازل وتحليق مسيرات بقرى ريف القنيطرة في سوريا

خدمات

المزيد

فئات يحق لها إدخال المريض مصحة نفسية رغما عنه

منها توفير عمل بأجر واحترام المعتقدات الدينية، 10 مبادئ أممية لمعاملة السجناء

سعر السمك اليوم الأربعاء، ارتفاع المكرونة 25 جنيها وقفزة تضرب البوري بعد انخفاضه

قبل دور الانعقاد الجديد، مصير مشروعات القوانين السابق إحالتها لمجلس النواب

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads