المتهم باغتيال تشارلي كيرك يمثل أمام المحكمة لأول مرة (فيديو)

مثُل الشاب الأمريكي تايلر روبينسون المتهم باغتيال الناشط السياسي تشارلي كيرك أمام المحكمة في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء.



وعقدت جلسة المحكمة بشكل افتراضي، حيث لم يكن روبينسون موجودا في قاعة المحكمة، وحضر الجلسة عبر الفيديو من داخل السجن في ولاية يوتا.

المتهم تايلر روبينسون

وظهر المتهم بملابس خاصة تمنعه من أي محاولة محتملة للانتحار.

ولم يقل روبينسون أي كلمة خلال الجلسة بعد أن قدم نفسه بطلب من القاضي.

⚡️ Tyler Robinson makes first public court appearance after Charlie Kirk’s assassination pic.twitter.com/4vbqvXO8L5 September 16, 2025

وخلال الجلسة أطلع القاضي المتهم على تفاصيل الاتهام، وحدد 29 سبتمبر موعدا لعقد الجلسة التالية في القضية.

وفي وقت سابق وجهت النيابة العامة في ولاية يوتا التهم الرسمية باغتيال كيرك.

وتضمنت لائحة الاتهام ما مجموعه 7 تهم، وقد يحكم على روبينسون بالإعدام في حال إدانته.

يذكر أن الناشط اليميني الأمريكي المعروف تشارلي كيرك توفي يوم 10 سبتمبر متأثرا بجروحه بعد تعرضه لإطلاق النار أثناء فعاليات أقامها الناشط بجامعة في ولاية يوتا.

