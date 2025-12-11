محافظ الجيزة يتابع انتظام اللجان الانتخابية في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، سير العملية الانتخابية في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب 2025 من داخل مركز السيطرة للطوارئ والسلامة، وذلك لمتابعة انتظام فتح اللجان وضمان تيسير إجراءات التصويت أمام المواطنين.

انتخابات مجلس النواب بمحافظة الجيزة

وتشهد محافظة الجيزة انتخابات داخل 7 دوائر انتخابية تشمل 256 مركزًا انتخابيًا و571 لجنة فرعية موزّعة على مستوى المحافظة، وسط جاهزية كاملة من الأجهزة التنفيذية لتقديم الدعم اللوجستي للناخبين، وتسهيل مشاركتهم في عملية التصويت.

محافظ الجيزة يتابع انتظام اللجان الانتخابية

محافظ الجيزة: توفير مناخ آمن ومنظم داخل ومحيط اللجان الانتخابية

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة تعمل على توفير مناخ آمن ومنظم داخل ومحيط اللجان الانتخابية، مشيرًا إلى أن حالة الانضباط التي تشهدها اللجان تعكس وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم.

استمرار عمل غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة للطوارئ على مدار الساعة

وشدد المحافظ على استمرار عمل غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة للطوارئ على مدار الساعة، لمتابعة الأحداث لحظة بلحظة والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التعامل السريع مع أي مستجدات، بما يضمن سير العملية الانتخابية دون أي معوقات.

وشهد المتابعة حضور كلٍّ من محمد نور السكرتير العام للمحافظة، العميد محمد أحمد شافعي المستشار العسكري، محمد مرعي السكرتير المساعد، إلى جانب مسؤولي الأجهزة التنفيذية والهيئات والإدارات المعنية.

