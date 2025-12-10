الأربعاء 10 ديسمبر 2025
أخبار مصر

نقطة تحول في مسار استعادة التوازن البيئي، عودة طيور الفلامنجو إلى بحيرة قارون (صور)

عودة طيور الفلامنجو
عودة طيور الفلامنجو إلى بحيرة قارون
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة أن عودة أسراب طيور الفلامنجو المهاجرة تمثل “نقطة تحول حقيقية” في مسار استعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، مشيرة إلى نجاح الجهود الحكومية لتحسين نوعية المياه وإحياء الحياة البيولوجية داخل البحيرة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الفلامنجو لا يعود لأي موطن إلا بعد توافر شروط بيئية دقيقة تشمل نقاء المياه ووفرة الغذاء واستقرار النظام البيولوجي، مؤكدة أن البحيرة استعادت جزءًا كبيرًا من عافيتها.

 

 

عودة طيور الفلامنجو إلى بحيرة قارون 
خطة تعافي بحيرة قارون

شملت خطة التعافي البيئي للبحيرة تدخلات هندسية وبيئية متوازية مثل:
• تكريك بحر يوسف لتحسين تدفق المياه ومنع ركودها
• إنشاء ٨ محطات معالجة للصرف الصحي
• العمل على رفع تغطية الصرف الصحي لأكثر من ٨٥٪، مقابل ١٢٪ سابقًا وكل هذه الإجراءات ساهمت في الحد من مصادر التلوث المباشر.

كما تمت عمليات إنزال زريعة أمهات سمك موسى (٢٠٢٢) وإطلاق زريعة الجمبري (٢٠٢٤–٢٠٢٥)، ما أعاد بناء السلسلة الغذائية للطيور المهاجرة وجعل البحيرة جاذبة لأسراب الفلامنجو.

وأكدت د. منال عوض أن كثافة ظهور الفلامنجو تعكس تحسن نوعية المياه وعودة الكائنات الدقيقة واللافقاريات، وأن هذه العودة ليست مجرد مشهد جمالي، بل دليل علمي على نجاح المسار البيئي للدولة.

وأوضحت الوزيرة أن ما تحقق بالبحيرة أصبح نموذجًا مصريًا لإحياء الأنظمة البيئية على مستوى الجمهورية، ويمهّد لمرحلة جديدة من السياحة البيئية وتعزيز دور البحيرة كإحدى أهم محطات الطيور المهاجرة عالميًا.

 

التوازن البيئي لبحيرة قارون التوازن البيئي الدكتورة منال عوض بحيرة قارون طيور الفلامنجو زريعة الجمبري مصادر التلوث

