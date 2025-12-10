الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بصفط اللبن بكرداسة

إزالة التعديات، فيتو
إزالة التعديات، فيتو
18 حجم الخط

واصلت محافظة الجيزة ووزارة الزراعة جهودها المكثفة في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدٍّ بقرية صفط اللبن التابعة لمركز كرداسة، وتمثلت المخالفة في ردم حفر أساسات لمبنى تحت الإنشاء بالمخالفة للقانون، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بضرورة تكثيف الأعمال الميدانية للحد من التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.

تنفيذ الإزالات في المهد ومنع أي محاولات للبناء المخالف

وتابع عملية الإزالة المهندس جلال موسى مدير الإدارة الزراعية بكرداسة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، في إطار تنفيذ الإزالات في المهد ومنع أي محاولات للبناء المخالف الذي يهدد الأراضي الزراعية بالتآكل.

وتؤكد مديرية الزراعة بالجيزة استمرار حملاتها اليومية للحفاظ على الأراضي الزراعية، والتعامل الفوري مع أي مخالفة لضمان حماية الأمن الغذائي والحفاظ على موارد الدولة.

وعلى جانب آخر تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود الأجهزة التنفيذية في التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف المراكز والمدن مؤكدًا أن الحملات الميدانية استمرت بوتيرة مكثفة لضمان تطبيق القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية. 

وقد أسفرت الجهود عن تنفيذ ١٦ حالة إزالة خلال الأيام الماضية بمراكز العياط وأبو النمرس وكرداسة ومنشأة القناطر والبدرشين والحوامدية وحي إمبابة تنوعت بين أسوار وغرف وأساسات وجمالونات مخالفة أقيمت دون ترخيص على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ازالة التعديات علي الأراضي الزراعية إزالة التعديات على الأراضي إزالة التعديات التعديات علي الاراضي الزراعية التصدى لمخالفات البناء الحفاظ على الرقعة الزراعية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

مواد متعلقة

غلق وتشميع 4 سناتر تعليمية ومحال مخالفة بالمنيرة الغربية بالجيزة

سيناريوهات واقعية تحاكي الكوارث المحتملة، محافظة الجيزة ترفع جاهزيتها للتعامل مع الأزمات

محافظ الجيزة يؤكد جاهزية اللجان لانطلاق انتخابات النواب في 7 دوائر غدا

منال عوض: خطة شاملة لرقمنة منظومة البيئة لضمان الشفافية وسرعة إنجاز الخدمات

انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في أبو النمرس بالجيزة

ضبط سلع مجهولة المصدر خلال حملات تموينية بإمبابة

استعدادات محافظة الجيزة لانتخابات النواب التكميلية في 7 دوائر ملغاة بحكم قضائي

أخبار مصر اليوم: حقيقة رفع رسوم تأشيرات الدخول.. أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب الوجه البحري وشمال البلاد.. تفاصيل زيادة عقود القيمة الإيجارية الخاصة بأراضي الأوقاف

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين بايرن ميونخ وسبورتنج لشبونة في الشوط الأول

حالة الطقس غدا الأربعاء، أمطار غزيرة ورعدية على هذه الأماكن وتحذيرات من السيول

مندوب مصر السابق بالأمم المتحدة يكشف عن تحول مفاجئ بأمريكا ضد إسرائيل

طن السلفات يرتفع 207 جنيهات، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

حالة الطقس اليوم الأربعاء، انخفاض مستمر في درجات الحرارة

بشير التابعي: خرجنا من كأس العرب بشكل مهين وتصريحات طولان غير موفقة

ضياء رشوان: ترامب جاد في خطة غزة ويقترب من تنفيذ الاتفاق

تزامنا مع نظرها اليوم مصير الدوائر حال قبول الطعون في انتخابات النواب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 10 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 10 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤيا قراءة سورة غافر في المنام وعلاقتها بالنجاة من ارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads