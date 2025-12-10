استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بصفط اللبن بكرداسة

18 حجم الخط

واصلت محافظة الجيزة ووزارة الزراعة جهودها المكثفة في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدٍّ بقرية صفط اللبن التابعة لمركز كرداسة، وتمثلت المخالفة في ردم حفر أساسات لمبنى تحت الإنشاء بالمخالفة للقانون، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بضرورة تكثيف الأعمال الميدانية للحد من التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.

تنفيذ الإزالات في المهد ومنع أي محاولات للبناء المخالف

وتابع عملية الإزالة المهندس جلال موسى مدير الإدارة الزراعية بكرداسة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، في إطار تنفيذ الإزالات في المهد ومنع أي محاولات للبناء المخالف الذي يهدد الأراضي الزراعية بالتآكل.

وتؤكد مديرية الزراعة بالجيزة استمرار حملاتها اليومية للحفاظ على الأراضي الزراعية، والتعامل الفوري مع أي مخالفة لضمان حماية الأمن الغذائي والحفاظ على موارد الدولة.

وعلى جانب آخر تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود الأجهزة التنفيذية في التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف المراكز والمدن مؤكدًا أن الحملات الميدانية استمرت بوتيرة مكثفة لضمان تطبيق القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وقد أسفرت الجهود عن تنفيذ ١٦ حالة إزالة خلال الأيام الماضية بمراكز العياط وأبو النمرس وكرداسة ومنشأة القناطر والبدرشين والحوامدية وحي إمبابة تنوعت بين أسوار وغرف وأساسات وجمالونات مخالفة أقيمت دون ترخيص على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفين.

