الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يؤكد جاهزية اللجان لانطلاق انتخابات النواب في 7 دوائر غدا

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
18 حجم الخط
ads

أعلنت محافظة الجيزة عن جاهزية المراكز والمقار الانتخابية لانطلاق انتخابات مجلس النواب بالدوائر التي صدر بشأنها حكم من المحكمة الإدارية العليا والبالغ عددها 7 دوائر انتخابية، والمقرر إجراؤها يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر الجاري، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات. 
 

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن جميع التجهيزات اللوجستية والتنظيمية قد تم الانتهاء منها لضمان سير العملية الانتخابية في مناخ آمن ومنظم مشيرًا أن المقار الانتخابية أصبحت مهيأة بالكامل لاستقبال الناخبين.
 

رفع درجة الاستعداد بغرف العمليات المركزية والفرعية

وأشار المحافظ إلى رفع درجة الاستعداد بغرف العمليات المركزية والفرعية بالوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع مديرية أمن الجيزة لتأمين اللجان الانتخابية، وتوفير جميع متطلبات العملية الانتخابية لضمان انطلاقها دون معوقات.
 

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من توفير جميع الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية وتجهيز أماكن انتظار مخصصة للناخبين أمام المقار الانتخابية بما يضمن تيسير عملية التصويت كما تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم والأجهزة المعنية المختلفة لمتابعة جاهزية اللجان بالإضافة إلى تشكيل لجان ميدانية للمرور على المقرات للتأكد من توافر كافة التجهيزات المطلوبة، كما كثفت أجهزة المحافظة أعمال الإنارة والنظافة ورفع الإشغالات بمحيط ومداخل اللجان الانتخابية لتوفير بيئة مناسبة للمواطنين خلال إدلاء أصواتهم.
 

وأصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء الأحياء والمراكز التي ستُجرى بها الانتخابات، وكذلك لجميع الجهات المشاركة في العملية الانتخابية، بضرورة توفير الدعم الكامل للعناصر المشاركة من القضاة وأفراد التأمين، إلى جانب توفير سبل الراحة للناخبين لضمان مشاركتهم بسهولة ويسر، بما يعكس الصورة الحضارية لمحافظة الجيزة خلال هذا الاستحقاق الدستوري المهم.
 

وتجري العملية الانتخابية بمحافظة الجيزة في سبع دوائر انتخابية تشمل الدائرة الأولى بقسم الجيزة وتضم مناطق جنوب الجيزة والدقي والعجوزة، والدائرة الثالثة بمركز البدرشين والتي تضم مركزي البدرشين والعياط، والدائرة السادسة بقسم بولاق الدكرور، والدائرة السابعة بقسم العمرانية التي تشمل العمرانية والطالبية.
 

كما تشمل العملية الانتخابية الدائرة التاسعة بقسم الأهرام، والدائرة العاشرة بقسم أول أكتوبر التي تضم مدن حدائق أكتوبر و6 أكتوبر والشيخ زايد والواحات، فضلًا عن الدائرة الثانية عشرة بمركز منشأة القناطر والتي تضم مناطق أوسيم والوراق ومنشأة القناطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة الوطنية للانتخابات التربية والتعليم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار اللجان الانتخابية المحكمة الإدارية العليا انطلاق انتخابات مجلس النواب جاهزية المقار الانتخابية مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ

مواد متعلقة

منال عوض: خطة شاملة لرقمنة منظومة البيئة لضمان الشفافية وسرعة إنجاز الخدمات

انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في أبو النمرس بالجيزة

ضبط سلع مجهولة المصدر خلال حملات تموينية بإمبابة

استعدادات محافظة الجيزة لانتخابات النواب التكميلية في 7 دوائر ملغاة بحكم قضائي

أخبار مصر اليوم: حقيقة رفع رسوم تأشيرات الدخول.. أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب الوجه البحري وشمال البلاد.. تفاصيل زيادة عقود القيمة الإيجارية الخاصة بأراضي الأوقاف

محافظ الجيزة يتقدم بطلب كمواطن داخل المركز التكنولوجي بالصف (صور)

الجيزة تواصل سحب تراكمات الأمطار وسط حالة عدم الاستقرار الجوي (صور)

رئيس حي الهرم يتابع أعمال شفط مياه الأمطار في ميدان الرماية ومحيط المتحف الكبير

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين بايرن ميونخ وسبورتنج لشبونة في الشوط الأول

الجزائر يتأهل إلي ربع نهائي كأس العرب بعد الفوز علي العراق بثنائية

4 نصائح من القومي للاتصالات لحماية الهواتف المحمولة من الأختراق

حالة الطقس غدا الأربعاء، رياح تزيد من الإحساس بالبرودة

كأس العرب، الجزائر يتقدم على العراق بهدف في الشوط الأول

تشكيل بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي بكأس عاصمة مصر

الأمن يكشف ملابسات مقطعي فيديو لتعدٍ بالمقطم والمعمورة

ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مظاهر حماية الله لسيدنا رسول الله والعناية الإلهية وإحاطتها بحياته

هل نحن مطالبون بتطبيق أفعال النبي كما هي بحذافيرها؟ الإفتاء توضح

ما حكم المراهنات في الألعاب الإلكترونية؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads