بعد إعلان تشغيله رسميا، 10 معلومات أساسية عن السكوتر الكهربائي في الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة توقيع بروتوكل تعاون مع إحدى شركات النقل الذكي لبدء تشغيل السكوتر الكهربائي – الرابيت رسميًّا في عدد من الأحياء والمناطق بالجيزة ضمن خطة دعم وسائل النقل الذكية والمستدامة.

ويُعد السكوتر الكهربائي وسيلة نقل حديثة صديقة للبيئة، تهدف إلى تسهيل الحركة داخل المدن وتقليل الازدحام، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتعزيز النقل الحضاري وخفض الانبعاثات.

وفي ما يلي أبرز المعلومات التي يجب أن يعرفها المواطنون عن السكوتر الكهربائي:

1. صديق للبيئة

السكوتر الكهربائي يعمل بالطاقة الكهربائية، ما يقلل الانبعاثات الضارة ويحافظ على جودة الهواء مقارنة بالسيارات التقليدية.

2. سهولة الاستخدام

يمكن لأي شخص استخدام السكوتر بعد تحميل التطبيق المخصص وحجز السكوتر إلكترونيًّا.

3. نظام الحجز الذكي

يتيح التطبيق متابعة السكوتر في الوقت الفعلي، بدء الرحلة، وإنهائها بسهولة تامة.

4. الأمان والسلامة

مزود بفرامل فعّالة، مصابيح أمامية وخلفية، وينصح باستخدام الخوذة لحماية المستخدم أثناء القيادة.

5. الرحلة الأولى مجانًا

توفر الحملات الترويجية للمستخدمين رحلة أولى مجانية عند التسجيل باستخدام QR Code أو Promo Code محدد، لتشجيع تجربة التنقل الكهربائي.

6. مدى البطارية والسرعة

يصل مدى السكوتر إلى 20–30 كم بالشحنة الواحدة، مع سرعة قصوى تصل إلى 25 كم/ساعة، مناسبة للتنقل داخل المدينة.

7. التوقف والإيقاف المرن

يمكن إنهاء الرحلة وترك السكوتر في أي منطقة آمنة أو مخصصة داخل المدينة بسهولة عبر التطبيق.

8. دعم التنقل الحضاري والمستدام

يساعد السكوتر في تقليل الازدحام المروري، ويشجع الشباب على الاعتماد على وسائل نقل بديلة وصديقة للبيئة.

9. دفع مرن عبر التطبيق

يدعم الاشتراك الفردي أو الدفع حسب الاستخدام، مع متابعة الرحلات والفواتير إلكترونيًا لتوفير الراحة للمستخدم.

10. التوسع في المحافظات الكبرى

سيتم تشغيل السكوتر حاليًا في محافظات الجيزة والقاهرة والإسكندرية، مع خطط للتوسع في المزيد من المدن المصرية خلال الفترة المقبلة.

يأتي تشغيل السكوتر الكهربائي كخطوة مهمة ضمن جهود الحكومة لتعميم وسائل النقل الذكية والمستدامة، وتشجيع المواطنين على تبني أسلوب حياة أكثر استدامة وسهولة في التنقل داخل المدن.

