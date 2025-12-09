الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
أخبار مصر

سيناريوهات واقعية تحاكي الكوارث المحتملة، محافظة الجيزة ترفع جاهزيتها للتعامل مع الأزمات

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مؤتمرًا تنسيقيًا موسعًا لبحث الاستعدادات النهائية لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث (صقر 164)، والمقرر إجراؤه خلال الفترة من 1 إلى 3 فبراير 2026، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع جاهزية الأجهزة التنفيذية وتعزيز قدرتها على مواجهة الطوارئ.

مشاركة واسعة من قيادات المحافظة

وشهد المؤتمر حضور عدد من القيادات البارزة، بينهم محمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة، العميد محمد أحمد شافعي المستشار العسكري، محمد مرعي السكرتير العام المساعد، أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة.


كما شارك رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ومديرو المديريات الخدمية، وممثلو أجهزة المدن الجديدة، في إطار التنسيق المشترك بين جميع الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الجيزة أن التدريب العملي المشترك "صقر 164" يحظى باهتمام القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة، باعتباره محاكاة عملية لاختبار منظومة إدارة الأزمات والوقوف على سرعة وكفاءة التحرك خلال المواقف الطارئة.

وأوضح المحافظ أن التدريب يشمل مشاركة واسعة من معدات الأحياء والمراكز والمديريات، بهدف استعراض إمكانات المحافظة وتحديد مهام كل جهة في حال وقوع أزمة مفاجئة، بما يضمن إدارة مهنية فعّالة للمواقف الطارئة.

تطوير منظومة إدارة الأزمات في محافظة الجيزة

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن المحافظة تعمل على تطوير منظومة إدارة الأزمات والكوارث، من خلال رفع كفاءة الفرق والكوادر البشرية، إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة، تعزيز قنوات الاتصال بين الجهات التنفيذية.


وأكد أن نجاح التدريب العملي السابق يعكس مدى جاهزية أجهزة محافظة الجيزة وقدرتها على التعامل مع مختلف السيناريوهات.

عرض عسكري شامل ومحاور خطة التدريب

وخلال اللقاء، استعرض المستشار العسكري للمحافظة عرضًا تفصيليًا تناول المحاور الرئيسية لتدريب "صقر 164"، مفهوم التدريب العملي وأهدافه، وآليات التنفيذ والتنسيق بين الجهات، ومراحل التدريب المختلفة، والأدوار المحددة لكل جهاز مشارك


كما شمل العرض مناقشة الخطة الزمنية المقترحة الخاصة بمرحلة الإعداد والتجهيز، والتي تتم بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والعسكرية والأمنية.

وتضمن المؤتمر استعراضًا فنيًا لآليات التنفيذ، حيث جرى عرض مجموعة من السيناريوهات الدقيقة التي تجسد أزمات محتملة، بهدف اختبار قدرة الجهات المختصة على اتخاذ القرارات السريعة والتعامل الميداني الفعّال.

ويأتي تنفيذ تدريب "صقر 164" بمحافظة الجيزة ضمن خطة الدولة الشاملة لرفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث، بما يعزز منظومة الأمن والسلامة ويحافظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

