أخبار مصر

الجيزة تطلق تطبيقا لتشغيل السكوتر الكهربائي "الرابيت"، والرحلة الأولى مجانًا

أعلنت محافظة الجيزة عن تشغيل السكوتر الكهربائي «الرابيت» كوسيلة نقل ذكية داخل شوارع ومناطق المحافظة، دعمًا لخطط التحول نحو النقل الأخضر وتقليل الازدحام وتحسين جودة الخدمات للمواطنين.

وسيتم إتاحة الخدمة عبر التطبيق الإلكتروني للسكوتر الكهربائي، مع توفير Promo Code حصري يمنح المستخدمين الرحلة الأولى مجانًا بحد أقصى 40 جنيهًا عند التسجيل عبر QR Code.
البروموكود: GIZARBT

نشر ثقافة التنقل المستدام بين الشباب 

وتستهدف محافظة الجيزة نشر ثقافة التنقل المستدام بين الشباب وتعميم منظومة النقل الذكي في مناطق وأحياء الجيزة، مع توفير بيئة تشغيل آمنة وتسهيلات تنظيمية لضمان تقديم خدمة حضارية وحديثة للمواطنين.

كما أكدت الشركة المشغلة استمرار التوسع في خدمات السكوتر الكهربائي بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، والعمل على نشر حلول نقل مبتكرة ومتوافقة مع رؤية مصر 2030.

