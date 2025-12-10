وكيل تعليم الجيزة يحضر حصة لطلاب الصم والبكم بمدرسة منيل شيحة بأبو النمرس

18 حجم الخط

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جولة تفقدية موسعة داخل نطاق إدارة أبو النمرس التعليمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

شملت الجولة زيارة عدد من مدارس الإدارة، وهي: مدرسة النيل الابتدائية، مدرسة السلام الابتدائية، ومدرسة منيل شيحة للصم والبكم، وذلك للوقوف على سير العملية التعليمية ومتابعة مستوى الانضباط داخل الفصول.

وخلال زيارته للمدارس، أشاد “عطية” بالدوري الرياضي لكرة القدم المقام بين المدارس، مؤكدًا أن الأنشطة الرياضية عنصر محوري في بناء شخصية الطالب وتعزيز قيم الانتماء والعمل الجماعي، مشددًا على أهمية استدامة مثل هذه الفعاليات داخل المدارس.

حصة لطلاب الصم والبكم بمدرسة منيل شيحة بأبو النمرس

حضور إحدى الحصص الدراسية داخل الفصول

وفي مدرسة منيل شيحة للصم والبكم، حرص وكيل الوزارة على حضور إحدى الحصص الدراسية داخل الفصول، وتابع باهتمام تفاعل الطلاب وآليات تنفيذ طرق الشرح المخصصة لذوي الهمم. كما أثنى على مستوى الطلاب وانضباطهم، مشيدًا بجهود المعلمين في تقديم محتوى تعليمي يتناسب مع قدرات هذه الفئة، ويسهم في تحقيق أهداف الدمج والرعاية التربوية الشاملة.

ووجّه “عطية” بضرورة توفير جميع أوجه الدعم لطلاب ذوي الهمم، مع تكثيف المتابعة لضمان تنفيذ برامج الدمج بشكل فعّال، وتفعيل الأنشطة التعليمية والرياضية داخل المدارس بصورة مستمرة بما يضمن تحسين جودة العملية التعليمية.

