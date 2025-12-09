الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
غلق وتشميع 4 سناتر تعليمية ومحال مخالفة بالمنيرة الغربية بالجيزة

واصل حي المنيرة الغربية جهودَه المكثفة لرفع الإشغالات وضبط المخالفات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، بهدف تحسين حالة الانضباط داخل الشوارع الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة البيئة العمرانية والخدمية.

حملة موسعة بشوارع بشتيل وترعة بشتيل

وشهدت شوارع بشتيل وترعة بشتيل حملة إشغالات مكبرة استهدفت إزالة التعديات على حرم الطريق العام، وضبط الأنشطة المخالفة التي تعيق الحركة المرورية وتؤثر على جودة الحياة للسكان.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 2 محل مخالف، وغلق وتشميع عدد 2 سنتر تعليمي غير مرخص داخل نطاق حي المنيرة الغربية


وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص محافظة الجيزة محافظة على مواجهة المخالفات التي تشكل خطرًا على المواطنين، وخاصة المراكز التعليمية غير المرخصة التي يتم تشغيلها دون رقابة أو اشتراطات أمان.

ونُفذت أعمال الحملة تحت إشراف رمضان عمارة رئيس حي المنيرة الغربية، ورجب جادالله نائب رئيس الحي، ومؤمن فوزي مدير إدارة الإشغالات بالحي، وبمشاركة فرق العمل الميدانية وشرطة المرافق بمحافظة الجيزة، لضمان تنفيذ القرارات بكامل القوة القانونية وإزالة جميع أشكال التعديات.

التزام برفع الإشغالات وتحسين الخدمات

وأكد حي المنيرة الغربية أن الحملات مستمرة بشكل يومي للتصدي لكافة المخالفات، وإعادة الانضباط للشارع، ورفع الإشغالات التي تعوق الحركة أو تشغل الأرصفة دون وجه حق، وذلك ضمن خطة محافظة الجيزة لتحقيق بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.

