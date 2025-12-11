الدوري الأوروبي، ريال بيتيس يضرب دينامو زغرب 0/3 في الشوط الأول

18 حجم الخط

تقدم فريق ريال بيتيس الإسباني على مضيفه دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 0/3 في الشوط الأول، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي.

سجل أهداف ريال بيتيس في شباك دينامو زغرب، سيرجي دومينجيز في الدقيقة 31 بهدف في مرماه، رودريجو ريكيلمي في الدقيقة 34، أنتوني في الدقيقة 38.

تشكيل دينامو زغرب ضد ريال بيتيس

تشكيل ريال بيتيس أمام دينامو زغرب

أكثر الأندية المتوجة بلقب الدوري الوروبي

يأتي نادي إشبيلية الإسباني، على رأس قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، وذلك بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وقد نجح إشبيلية في الفوز بلقب الدوري الأوروبي 7 مرات في تاريخه، ليتفوق بفارق كبير على كل من مواطنه أتلتيكو مدريد الإسباني، وليفربول وتوتنهام الإنجليزيين، وإنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين، حيث حقق كل منهم 3 ألقاب.

كما تضم قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الأوروبي: ريال مدريد الإسباني، وتشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين، وبوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت الألمانيين، وبورتو البرتغالي، وفينورد الهولندي، وبارما الإيطالي، حيث فاز كل منها بلقب يوروبا ليج مرتين.

