حوادث

التحفظ على كاميرات محيط انفجار ماسورة غاز في إمبابة (صور)

خسائر انهيار عقار
خسائر انهيار عقار في إمبابة،فيتو
 تحفظت قوات المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة على أجهزة كاميرات المراقبة المحيطة بمكان انفجار ماسورة الغاز بمدينة العمال في إمبابة، ضمن التحقيقات الجارية لتحديد ملابسات الحادث.

 وتم تشكيل فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات، والاستماع إلى شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تواصل قوات الدفاع المدني رفع الركام الذي نتج عن انهيار أجزاء من العقارات المحيطة بموقع الحادث وفرض كردوان أمني.

وأشارت التحريات الأولية حجم الخسائر التي نتجت عن انفجار ماسورة الغاز، والتي تمثلت في وفاة شخص وإصابة 3 آخرين، وتحطيم 3 عقارات وسيارتين في محيط حادث الانفجار.

 وكان مدير أمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، وصل إلى مكان الانفجار، لتفقد الحادث والوقوف على ملابساته.


عقب تلقيه،  إخطارا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء هاني شعراوي، يفيد بوقوع انفجار بماسورة غاز داخل مدينة العمال بإمبابة.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين انفجار ماسورة غاز ووفاة شخص وإصابة 3 آخرين وانهيار جزئي بـ3 عقارات وتحطم سيارتين.

 

انهيار مبنى بإمبابة

 وكانت قد  تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بانهيار مبنى بشارع علوة الحجاج بدائرة قسم شرطة إمبابة، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بسيارات الإنقاذ البري إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبينانهيار مبنى قديم بشارع علوة الحجاج بمنطقة إمبابة مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

