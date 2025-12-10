الأربعاء 10 ديسمبر 2025
أخبار مصر

محافظ الجيزة: المجمع الخدمي بمساكن روضة السودان نموذج لتطوير المناطق غير الآمنة

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن افتتاح المجمع الخدمي الجديد بمساكن روضة السودان بالدقي، يأتي ضمن خطة المحافظة لاستدامة المشروعات الخدمية في المناطق المطوّرة.

توفير فرص عمل جديدة

وأوضح المحافظ أن روضة السودان أصبحت نموذجًا متميزًا لتطوير المناطق غير الآمنة وتحويلها إلى مجتمعات حضارية مكتملة المرافق، مضيفا أن تنوع الخدمات داخل المجمع، من طب الأسرة إلى الحضانة ووحدة التضامن ومركز الحرف، سيسهم في توفير فرص عمل جديدة وتقليل الأعباء على الأهالي وتحسين جودة الحياة.

وأكد محافظ الجيزة أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز برامج التنمية المجتمعية داخل المناطق المطوّرة، مع التوسع في إنشاء مراكز تدريب ودعم للحرف اليدوية بما يسهم في تمكين الأسر اقتصاديًا ورفع كفاءة الموارد البشرية.

وبذلك يضيف المجمع الخدمي الجديد حلقة جديدة في سلسلة مشروعات الدولة الرامية إلى الارتقاء بالمجتمعات العمرانية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز مسار التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.

وتُعد منطقة روضة السودان أحد المشروعات الحضارية البارزة التي نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية، حيث جرى تحويلها من منطقة غير آمنة إلى مجمع سكني حضاري متكامل الخدمات، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمناطق غير المخططة وتوفير حياة كريمة لسكانها وتحسين مستوى المعيشة.

ويضم المجمع عددًا من الخدمات المتكاملة تشمل حضانة أطفال، ووحدة للتضامن الاجتماعي، ومركز طبي، ومركز استدامة للأعمال والحرف اليدوية، وذلك كمنحة مقدمة من صندوق التنمية الحضارية في إطار دعم المجتمعات العمرانية المطورة.

