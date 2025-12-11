أيهما الزي الشرعي، الخمار أم النقاب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

18 حجم الخط

تلقى الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من إحدى المشاهدات تُدعى أميرة من القاهرة، تسأل فيه عن الأفضل للمرأة من الناحية الشرعية: ارتداء الخمار أم النقاب؟ وهل يعبر نوع الزي عن مستوى الإيمان والالتزام؟ هذا التساؤل شائع بين كثير من النساء، مما دفع الشيخ إلى تقديم إجابة مفصلة ترفع الالتباس حول الأمر.

الضوابط الأربعة للحجاب كما أكدتها دار الإفتاء: الحجاب فريضة بضوابط محددة لا تتغير

وأوضح خلال برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة “الناس”، الشيخ أن الحجاب فريضة شرعية مفروضة على كل امرأة بالغة، لكنه مشروط بوجود أربعة ضوابط لا يصح الحجاب بدونها:

ستر كامل الجسد عدا الوجه والكفين وفق جمهور الفقهاء.

ألا يكون قصيرًا بحيث يُظهر الساقين أو أي جزء من الجسد.

ألا يكون ضيقًا يصف تفاصيل الجسد.

ألا يكون شفافًا يُظهر ما تحته من بشرة أو ملابس داخلية.

واستشهد أمين الفتوى بآيات القرآن الكريم وتفسير ابن عباس رضي الله عنهما، وبحديث النبي ﷺ الذي وجّه فيه السيدة أسماء إلى الاحتشام والستر.

النقاب بين الفرض والسنة: زيادة في الستر وليست إلزامًا

وأكد الشيخ محمد كمال أن النقاب ليس فرضًا عند جمهور العلماء، بل هو بابٌ من أبواب الزيادة في الحياء والستر، تُثاب عليه المرأة إن ارتدته ما لم يصحبه كبر أو شعور بتميّز على الآخرين.

وأوضح أن الحجاب الشرعي هو الواجب، أما النقاب فهو اختيارٌ مستحب لمن ترغب في مزيد من الستر، دون الإلزام به أو اعتباره مقياسًا للتقوى.

القلب وليس الزي: الإيمان لا يُقاس بشكل الحجاب أو نوع الخمار

وردًّا على السؤال المتكرر حول ارتباط الإيمان وشكل الزي، شدّد أمين الفتوى على أن الله لا ينظر للملابس بقدر ما ينظر إلى القلوب والأعمال، مستدلًا بحديث النبي ﷺ:«إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم».

وبيّن أن شكل الطرحة أو لونها أو نوع الخمار ليس معيارًا للعقيدة، وأن التقوى تظهر في العمل الصالح، وحسن السلوك، وصدق النية.

ستر الرقبة والقدمين: توضيحات فقهية حول أجزاء الخلاف والاتفاق

ولفت الشيخ إلى أن ستر الرقبة واجب شرعي بالاتفاق، وأن ما يظهر منها في بعض لفّات الطرح الحديثة لا يوافق شروط الحجاب.

وتابع: أما القدمين، فأشار إلى أن الحنفية وحدهم أجازوا كشف القدمين، بينما رأى جمهور العلماء ضرورة سترهما أمام الرجال الأجانب، وبالتالي، فالزي الشرعي الصحيح — بحسب الفتوى — هو الذي يحقق التغطية الكاملة لكل الجسد عدا الوجه والكفين.

الخلاصة الشرعية، الحجاب بضوابطه هو الواجب.. والنقاب فضلٌ واختيار

واختتم أمين الفتوى حديثه بأن ارتداء الحجاب بالشروط الشرعية هو درجة الكمال المطلوبة شرعًا، بينما يبقى النقاب بابًا من أبواب الزيادة في الطاعة لمن شاءت، دون إلزام أو فرض.

ودعا في نهاية حديثه أن يرزق الله الجميع الهداية والالتزام بما يحبه ويرضاه.

