البيئة: خطوات تنفيذية لاستعادة توازن بحيرة قارون وتحويلها إلى مورد اقتصادي

تشهد بحيرة قارون بمحافظة الفيوم خطوات متسارعة لإعادة التوازن البيئي وتعزيز قدرتها على دعم الثروة السمكية والسياحة البيئية، في إطار خطة حكومية متكاملة لمعالجة مصادر التلوث وتحسين جودة المياه.

تحسن في جودة المياه ومؤشرات بيئية مشجعة

وشهدت الفترة الأخيرة تحسنًا نسبيًا في حالة البحيرة نتيجة الجهود المبذولة لمعالجة الصرف الصحي والصناعي وتقليل مصادر التلوث، كما أكدت القياسات البيئية أن مستويات الملوحة تخضع للمتابعة المستمرة، بالتزامن مع جهود التحكم فيها وسحب الرواسب، وهو ما انعكس على البيئة الطبيعية داخل البحيرة.

وتفيد تقارير الرصد بعودة الطيور المائية وخاصة طائر الفلامنجو بأعداد كبيرة، وهي أحد أهم المؤشرات العلمية على تحسّن النظام البيئي واستعادة البحيرة لجاذبيتها الطبيعية.

نقلة في خدمات الصرف وتحسين تدفق المياه

وتعمل وزارة البيئة على رفع كفاءة نظم المعالجة، حيث تم الانتهاء من تكريك بحر يوسف وتحسين تدفق المياه المغذية للبحيرة، والحفاظ على مناسيب المياه لضمان اتزان بيئي مناسب للكائنات المائية، كما تم تنفيذ 8 محطات معالجة جديدة ضمن مشروع «حياة كريمة» لتقليل الضغط عن البحيرة، واستكمال محطة معالجة كوم أوشيم بطاقة 19 ألف م³/يوم، ضمن خطة رئيسية لرفع كفاءة محطات الصرف الصناعي.

كما يجري العمل على استكمال تغطية 85% من شبكات الصرف الصحي بالقرى المحيطة، وهو عنصر حاسم في خفض تسرب الملوثات إلى البحيرة.

خطوات علمية لإحياء المخزون الحيوي

وضمن خطة إعادة الإحياء البيولوجي للبحيرة، اعلنت وزارة البيئة أنه تم إعادة إنزال زريعة سمك موسى عام 2022، تلتها زريعتان للجمبري عامي 2024 و2025، وفق برامج تعتمد على دراسات بيئية لضمان النمو الطبيعي للأنواع ورفع الإنتاج السمكي.

وتشير البيانات إلى تحسن واضح في معدلات بقاء الزريعة نتيجة تقلص مستويات التلوث وتحسن جودة المياه.

استثمارات جديدة في الاستخلاص الملحي

وتتواصل أعمال المتابعة والقياسات البيئية بشكل دوري، مع تطبيق خطط للتحكم في الرواسب وتقليل الحمل العضوي، إلى جانب إصلاح البنية التحتية للصرف في المناطق المحيطة بالبحيرة.

وأكدت وزارة البيئة أن ما تحقق يمثل مرحلة أولى في مسار طويل لاستعادة البحيرة، وأن العمل مستمر للوصول إلى حالة بيئية مستقرة تسمح بالاستثمار السياحي وتنمية الثروة السمكية وتعظيم الفوائد الاقتصادية للمجتمع المحلي.

