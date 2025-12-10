أخبار الفن اليوم: تطورات الحالة الصحية لطارق الأمير.. تسريب مقاطع من فيلم "الست" لـ منى زكي.. وعمر حسن يوسف يرد على انتقادات دخوله الفن بالوسطة
أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية علي مدار اليوم العديد من الأحداث الفنية والتي منها:
بيونسيه تتحرك قانونيا ضد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
منعت المغنية الأمريكية بيونسيه، الرئيس البرازيلي السابق المسجون، جايير بولسونارو، من استخدام أغنيتها الشهيرة "Survivor"، في الفيلم الذي يتناول سيرته الذاتية، والذي يحمل عنوان "Dark Horse".
وزير الثقافة يعلق على إدراج اليونسكو لـ”الكشري المصري” بالقائمة التمثيلية للتراث غير المادي لـ2025
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” إدراج “الكشري المصري” على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لعام 2025، وذلك خلال اجتماعات اللجنة الحكومية للتراث غير المادي المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي.
عمره ما كان ناصري، ساويرس يكشف علاقة أحمد فؤاد نجم بـ جمال عبد الناصر
كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس عن علاقة شاعر العامية الراحل أحمد فؤاد نجم بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وخاصة بعد اعتقاد البعض أن فؤاد نجم كان ينتمي للتيار الناصري.
تسريب مقاطع من فيلم "الست" لـ منى زكي على مواقع التواصل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المنصات الرقمية، خلال الساعات الماضية، مقاطع فيديو "مسربة" ومطولة من فيلم "الست"، الذي تقوم ببطولته النجمة منى زكي وتجسد فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم.
مواعيد حفلات فيلم "الست" في قصر السينما
كشف قصر السينما التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة عن مواعيد حفلات فيلم “الست” بطولة النجمة منى زكي، بالقصر، وضمن مشروع سينما الشعب الذي تنظمه وزارة الثقافة.
منى زكي تدعم محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول: أيقونة وكلنا بنشجعه
حرصت الفنانة منى زكي على دعم محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بعد أزمته الأخيرة مع ناديه، مؤكدة أن نجم كرة القدم هو أيقونة حقيقية وأن دعمها له ولموهبته في أي ظرف.
يسرا: فيلم الست غير عادي ومنى زكي استطاعت تقمص أم كلثوم ببراعة (فيديو)
حرصت النجمة الكبيرة يسرا على التأكيد على اعجابها الشديد بفيلم “الست” للفنانة مني زكي وعلى إخراج مروان حامد والذي وصفته بالرائع.
شقيقة طارق الأمير تكشف تطورات حالته الصحية بعد نقله للعناية المركزة
كشفت الفنانة لمياء الأمير، تفاصيل الوضع الصحي لشقيقها الفنان طارق الأمير، بعد نقله إلي المستشفي ودخوله غرفة العناية المركزة.
عمر حسن يوسف يرد على انتقادات دخوله الفن بسبب والده (فيديو)
أعرب الفنان عمر حسن يوسف عن استيائه الشديد حول الشائعات المنتشرة عن الطريقة التي دخل بها للوسط الفني، والتي يعتقد البعض أنها عن طريق “الوسطة” بفضل كونه نجل الفنان الكبير حسن يوسف.
دينا الشربيني تروج للمنتجات المصرية من خلال مسلسلها "لا ترد ولا تستبدل"
أعربت الفنانة دينا الشربيني عن سعادتها وحماسها الكبيرة لطرح أولي حلقات مسلسلها الجديد "لا ترد ولا تستبدل" مع النجم أحمد السعدني.
ثنائية زيندايا وروبرت باتينسون تتكرر 3 مرات في 2026
يبدو أن جماهير زيندايا، وروبرت باتينسون، علي موعد لمشاهدتهم معا، ثلاث مرات دفعة واحدة خلال عام 2026.
بدء العمل على جزء ثان من مسلسل ورد وشوكولاتة
كشفت منصة يانجو بلاي عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك عن بدء التحضيرات الرسمية للموسم الثاني من مسلسل ورد وشوكولاتة، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.
