أخبار الفن اليوم: تطورات الحالة الصحية لطارق الأمير.. تسريب مقاطع من فيلم "الست" لـ منى زكي.. وعمر حسن يوسف يرد على انتقادات دخوله الفن بالوسطة

شهدت الساحة الفنية علي مدار اليوم العديد من الأحداث الفنية والتي منها:

منعت المغنية الأمريكية بيونسيه، الرئيس البرازيلي السابق المسجون، جايير بولسونارو، من استخدام أغنيتها الشهيرة "Survivor"، في الفيلم الذي يتناول سيرته الذاتية، والذي يحمل عنوان "Dark Horse".

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” إدراج “الكشري المصري” على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لعام 2025، وذلك خلال اجتماعات اللجنة الحكومية للتراث غير المادي المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي.

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس عن علاقة شاعر العامية الراحل أحمد فؤاد نجم بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وخاصة بعد اعتقاد البعض أن فؤاد نجم كان ينتمي للتيار الناصري.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المنصات الرقمية، خلال الساعات الماضية، مقاطع فيديو "مسربة" ومطولة من فيلم "الست"، الذي تقوم ببطولته النجمة منى زكي وتجسد فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم.

كشف قصر السينما التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة عن مواعيد حفلات فيلم “الست” بطولة النجمة منى زكي، بالقصر، وضمن مشروع سينما الشعب الذي تنظمه وزارة الثقافة.

حرصت الفنانة منى زكي على دعم محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بعد أزمته الأخيرة مع ناديه، مؤكدة أن نجم كرة القدم هو أيقونة حقيقية وأن دعمها له ولموهبته في أي ظرف.

حرصت النجمة الكبيرة يسرا على التأكيد على اعجابها الشديد بفيلم “الست” للفنانة مني زكي وعلى إخراج مروان حامد والذي وصفته بالرائع.

كشفت الفنانة لمياء الأمير، تفاصيل الوضع الصحي لشقيقها الفنان طارق الأمير، بعد نقله إلي المستشفي ودخوله غرفة العناية المركزة.

أعرب الفنان عمر حسن يوسف عن استيائه الشديد حول الشائعات المنتشرة عن الطريقة التي دخل بها للوسط الفني، والتي يعتقد البعض أنها عن طريق “الوسطة” بفضل كونه نجل الفنان الكبير حسن يوسف.

أعربت الفنانة دينا الشربيني عن سعادتها وحماسها الكبيرة لطرح أولي حلقات مسلسلها الجديد "لا ترد ولا تستبدل" مع النجم أحمد السعدني.

يبدو أن جماهير زيندايا، وروبرت باتينسون، علي موعد لمشاهدتهم معا، ثلاث مرات دفعة واحدة خلال عام 2026.

كشفت منصة يانجو بلاي عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك عن بدء التحضيرات الرسمية للموسم الثاني من مسلسل ورد وشوكولاتة، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.

