الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار الفن اليوم: تطورات الحالة الصحية لطارق الأمير.. تسريب مقاطع من فيلم "الست" لـ منى زكي.. وعمر حسن يوسف يرد على انتقادات دخوله الفن بالوسطة

طارق الامير، فيتو
طارق الامير، فيتو
18 حجم الخط

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية علي مدار اليوم العديد من الأحداث الفنية والتي منها:

بيونسيه تتحرك قانونيا ضد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو

منعت المغنية الأمريكية بيونسيه، الرئيس البرازيلي السابق المسجون، جايير بولسونارو، من استخدام أغنيتها الشهيرة "Survivor"، في الفيلم الذي يتناول سيرته الذاتية، والذي يحمل عنوان "Dark Horse".

وزير الثقافة يعلق على إدراج اليونسكو لـ”الكشري المصري” بالقائمة التمثيلية للتراث غير المادي لـ2025

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” إدراج “الكشري المصري” على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لعام 2025، وذلك خلال اجتماعات اللجنة الحكومية للتراث غير المادي المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي.

عمره ما كان ناصري، ساويرس يكشف علاقة أحمد فؤاد نجم بـ جمال عبد الناصر

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس عن علاقة شاعر العامية الراحل أحمد فؤاد نجم بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وخاصة بعد اعتقاد البعض أن فؤاد نجم كان ينتمي للتيار الناصري.

تسريب مقاطع من فيلم "الست" لـ منى زكي على مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المنصات الرقمية، خلال الساعات الماضية، مقاطع فيديو "مسربة" ومطولة من فيلم "الست"، الذي تقوم ببطولته النجمة منى زكي وتجسد فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم.

مواعيد حفلات فيلم "الست" في قصر السينما

كشف قصر السينما التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة عن مواعيد حفلات فيلم “الست” بطولة النجمة منى زكي، بالقصر، وضمن مشروع سينما الشعب الذي تنظمه وزارة الثقافة. 

منى زكي تدعم محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول: أيقونة وكلنا بنشجعه

حرصت الفنانة منى زكي على دعم محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بعد أزمته الأخيرة مع ناديه، مؤكدة أن نجم كرة القدم هو أيقونة حقيقية وأن دعمها له ولموهبته في أي ظرف.

يسرا: فيلم الست غير عادي ومنى زكي استطاعت تقمص أم كلثوم ببراعة (فيديو)

حرصت النجمة الكبيرة يسرا على التأكيد على اعجابها الشديد بفيلم “الست” للفنانة مني زكي وعلى إخراج مروان حامد والذي وصفته بالرائع.

شقيقة طارق الأمير تكشف تطورات حالته الصحية بعد نقله للعناية المركزة

كشفت الفنانة لمياء الأمير، تفاصيل الوضع الصحي لشقيقها الفنان طارق الأمير، بعد نقله إلي المستشفي ودخوله غرفة العناية المركزة.

عمر حسن يوسف يرد على انتقادات دخوله الفن بسبب والده (فيديو)

أعرب الفنان عمر حسن يوسف عن استيائه الشديد حول الشائعات المنتشرة عن الطريقة التي دخل بها للوسط الفني، والتي يعتقد البعض أنها عن طريق “الوسطة” بفضل كونه نجل الفنان الكبير حسن يوسف.

دينا الشربيني تروج للمنتجات المصرية من خلال مسلسلها "لا ترد ولا تستبدل"

أعربت الفنانة دينا الشربيني عن سعادتها وحماسها الكبيرة لطرح أولي حلقات مسلسلها الجديد "لا ترد ولا تستبدل" مع النجم أحمد السعدني.

ثنائية زيندايا وروبرت باتينسون تتكرر 3 مرات في 2026

يبدو أن جماهير زيندايا، وروبرت باتينسون، علي موعد لمشاهدتهم معا، ثلاث مرات دفعة واحدة خلال عام 2026.

بدء العمل على جزء ثان من مسلسل ورد وشوكولاتة

كشفت منصة يانجو بلاي عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك عن بدء التحضيرات الرسمية للموسم الثاني من مسلسل ورد وشوكولاتة، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار الفن اليوم اخبار الفن الراحل جمال عبد الناصر الكشرى المصرى المهندس نجيب ساويرس المغنية الامريكية بيونسيه تسريب مقاطع من فيلم الست طارق الأمير عمر حسن يوسف محمد صلاح مسلسل ورد وشوكولاتة وزير الثقافة ورد وشوكولاتة

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، نابولي يتأخر أمام بنفيكا بهدف في الشوط الأول

تفاصيل القبض على فرد أمن تحرش بـ 5 أطفال KG2 داخل مدرسة شهيرة بالقاهرة الجديدة

دوري أبطال أوروبا، تعادل دراماتيكي بين باير ليفركوزن ونيوكاسل في الجولة الـ6

طرح أول 3 حلقات من مسلسل لا ترد ولا تستبدل

نص قرار الإدارية بقبول طعن وليد شوقي بدائرة طلخا ونبروه في الدقهلية وتصعيده (صور)

مرحلة المواجهة، أحمد سعد يشعل مسرح برنامج "ذا فويس" (فيديو)

الخطر الأكبر على مصر، عصام كامل يكشف ما يجب أن تخشاه الدولة قبل فوات الأوان (فيديو)

90.6% صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأربعاء

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.90 جنيه للبيع في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 11 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم أكل اللحم في المنام وعلاقته بهموم ومشاكل وأخبار سيئة

شهر الله الحرام، موعد غرة رجب 1447 فلكيا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads