يسرا: فيلم الست غير عادي ومنى زكي استطاعت تقمص أم كلثوم ببراعة (فيديو)

حرصت النجمة الكبيرة يسرا على التأكيد على اعجابها الشديد بفيلم “الست” للفنانة مني زكي وعلى إخراج مروان حامد والذي وصفته بالرائع.

فقالت يسرا خلال لقائها بمجلة “voguearabia” أن المجهود الذي بذل في فيلم الست غير عادي، موضحة: “إنتاج كبير جدًا وإخراج فوق الرائع”.

وأضافت يسرا: “فكرة اظهار حياة أم كلثوم من زاوية معينة رائعة، الفيلم كان سبب أني أعرف كتير أوي عنها، أيه القوي دي، هذه السيدة جمعت الأمة العربية مع بعض، وكلهم اتوحدوا في حبه أم كلثوم القوية الرائعة التي أتت من ريف مصر ولم تكن تتصور أنها ممكن تكون سيدة عظيمة وتاخد طريق غير عادي”.

وحرصت يسرا على شكر فريق فيلم “الست” لتقديم مثل هذا العمل العظيم: “بشكر مروان حامد لاخراجه الرائع وجرائته، ومني زكي اللي عملت مجهود غير عادي وتقمصة الشخصية بشكل غير عادي واحساسها وشكلها، وشكرا لكل النجوم الكبار اللي قاموا بمشهد ومشهدين للفيلم واستطاعوا اعطاء الفيلم ثقل كبير.”

وأكدت الفنانة أنه عقب مشاهدتها الفيلم لأول مرة بالعرض الخاص بمهرجان مراكش لم تستطيع نسيانه، فقالت: “بعد ما تفرجت على الفيلم قعد يومين بفكر فيه في كل لحظة ومشهد.”

أبطال فيلم الست

"الست" بطولة؛ منى زكي، أحمد خالد صالح ، سيد رجب، عمرو سعد، آسر ياسين، محمد فراج، كما يتضمن الفيلم ظهورا خاصا لعدد من الأسماء البارزة، منهم: كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، نيللي كريم، أمينة خليل.

فيلم الست

الفيلم سيناريو وحوار أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وتدور أحداثه حول أبرز المحطات في حياة كوكب الشرق أم كلثوم، والشخصيات المؤثرة في مسيرتها الفنية.

منى زكي

وكانت الفنانة منى زكي قد ردَّت على الجدل الدائر حول فيلم "الست" الذي تجسد فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدة خلال ندوة عرض الفيلم في مهرجان مراكش مؤخرا، أن أداء شخصية بحجم أم كلثوم كان أصعب أدوارها على الإطلاق، وأن الشخصية أكبر من أي ممثلة مهما راكمت من خبرة.

وأشارت إلى أن السيناريو الذي كتبه أحمد مراد كشف جانبًا إنسانيًّا مختلفًا عن أم كلثوم، خاصة أن السيناريو قدم جانبًا إنسانيًّا غير معتاد عن أم كلثوم، يكشف ضعفها وقسوتها على نفسها ووحدتها ومخاوفها، بعيدا عن الصورة المثالية التي ترسخت عبر عقود، وهو ما شجَّعها على خوض التجربة رغم خوفها من التحدي.

