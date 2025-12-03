الأربعاء 03 ديسمبر 2025
افتتاح وحدة عناية مركزة للأطفال بمستشفى كفر البطيخ المركزي

محافظ دمياط يفتتح
محافظ دمياط يفتتح وحدة عناية مركزة بمستشفى كفر البطيخ
شهد مستشفى كفر البطيخ المركزي افتتاح وحدة العناية المركزة للأطفال، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية بالمحافظة وتوفير رعاية طبية متخصصة للأطفال في الحالات الحرجة.

حضر حفل الافتتاح الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والمحاسب محمد مكرم الشبراوي رئيس مدينة كفر البطيخ، إلى جانب إدارة المستشفى برئاسة الدكتور أكرم غريب والدكتور محمود أيمن نائب المدير.

 

دعم وتمويل مجتمعي

جاء افتتاح الوحدة بدعم وتمويل النائب فوزي الجوجري، الذي تكفل بتجهيز الغرفة بالكامل، كنوع من المشاركه المجتمعية في نموذج يعكس التعاون بين المجتمع المحلي ومؤسسات الدولة لتعزيز الصحة العامة. وتعد هذه الوحدة الرابعة على مستوى محافظة دمياط بعد وحدات العناية بالمستشفيات العام والتخصصي والأزهر.

 

تقديم الرعاية الحرجة للأطفال

خلال فترة التشغيل التجريبي، تمكن الفريق الطبي بقيادة الدكتورة رويدا عبد الحي والدكتورة عائشة طاهر من التعامل مع 26 حالة حرجة، شملت التهابات رئوية حادة، تشنجات واضطراب في الوعي، حساسية صدرية شديدة، تكسير الدم، جفاف حاد، وارتفاع مستوى السكر لدى مرضى السكري من النوع الأول.

 

افتتاح وحدة العناية المركزة للأطفال
افتتاح وحدة العناية المركزة للأطفال

 

 

دعم الاستراتيجية القومية للصحة

 

تأتي هذه الوحدة ضمن الخطة الوطنية لتوسيع إتاحة أسرة العناية المركزة للأطفال، مع متابعة مستمرة من القيادة الطبية بالمحافظة. وقد تفقد وكيل وزارة الصحة تجهيزات المستشفى للتأكد من جاهزية الأقسام المختلفة، بما في ذلك وحدة العناية المركزة للأطفال.

أثر اجتماعي وإنساني

توفر الوحدة الجديدة رعاية طبية متخصصة في كفر البطيخ دون الحاجة لنقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات بعيدة، ما يقلل المخاطر على حياة الأطفال ويخفف العبء المالي والمعنوي على الأسر. ويعكس افتتاحها نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمحافظة.

 

التزام فريق العمل الطبي

يشكل هذا الإنجاز تتويجا لجهود فريق المستشفى، من أطباء وتمريض وفنيين وعمال، الذين يقدمون الرعاية الطبية على مدار الساعة، في التزام واضح بالمعايير المهنية والإنسانية لضمان تقديم رعاية متكاملة للأطفال.

 

