ثقافة وفنون

انطلاق عرض فيلم "الست" بسينما الشعب في 9 محافظات غدا

تعرض الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بدءا من غد الأربعاء، فيلم "الست"، بعدد من مواقعها الثقافية بالقاهرة والمحافظات ضمن مشروع "سينما الشعب"، في إطار برامج وزارة الثقافة.

أماكن عرض فيلم الست بسينما الشعب 

ويعرض فيلم الست في 9 محافظات في كل من: قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، قصر ثقافة نجع حمادي، قصر ثقافة قنا، سينما السادات بالمنوفية، والمركز الثقافي بكفر الشيخ.

مواعيد عرض فيلم الست بسينما الشعب 

وتستقبل تلك المواقع الجمهور يوميا من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة منتصف الليل، بسعر تذكرة موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة.

أبطال فيلم الست 

"الست" بطولة منى زكي، أحمد خالد صالح، سيد رجب، عمرو سعد، آسر ياسين، محمد فراج، كما يتضمن الفيلم ظهورا خاصا لعدد من الأسماء البارزة، منهم: كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، نيللي كريم، أمينة خليل.

الفيلم سيناريو وحوار أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وتدور أحداثه حول أبرز المحطات في حياة كوكب الشرق أم كلثوم، والشخصيات المؤثرة في مسيرتها الفنية.

وكانت الفنانة منى زكي ردَّت على الجدل الدائر حول فيلم "الست" الذي تجسد فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدة خلال ندوة عرض الفيلم في مهرجان مراكش مؤخرا، أن أداء شخصية بحجم أم كلثوم كان أصعب أدوارها على الإطلاق، وأن الشخصية أكبر من أي ممثلة مهما راكمت من خبرة.

وأشارت إلى أن السيناريو الذي كتبه أحمد مراد كشف جانبًا إنسانيًّا مختلفًا عن أم كلثوم، خاصة أن السيناريو قدم جانبًا إنسانيًّا غير معتاد عن أم كلثوم، يكشف ضعفها وقسوتها على نفسها ووحدتها ومخاوفها، بعيدا عن الصورة المثالية التي ترسخت عبر عقود، وهو ما شجَّعها على خوض التجربة رغم خوفها من التحدي.

وأضافت أن مشاركتها في الفيلم ما كان ليكتب لها النجاح لولا ثقتها برؤية المخرج وحرصه على مرافقتها في كل التفاصيل، موضحة “لولا ثقتي بالمخرج مروان حامد ما كنتش هقدر أقبل الدور.. الشخصية عظيمة وصعبة، وتحمل مسئولية كبيرة”. 

