6 نصائح من الكهرباء لإسعاف مصابي الصعق الكهربائي

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين عن الخطوات اللازمة لإسعاف مصابي الصعق الكهربائي.

 

إسعاف مصابي الصعق الكهربائي 

وتضمنت النصائح التي قدمها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين عدة نقاط وهي كالتالي: 

  • افصل الكهرباء من المصدر بنزع الفيشة.
  • في حالة عدم إمكان فصل الكهرباء؛ لا تلمس المصاب بالصعق بأيدٍ غير معزولة؛ بل استعمل عصا خشبية أو بلاستيكية لإبعاد مصدر الكهرباء عن المصاب.
  • استخدم قفازات عازلة للكهرباء لسحب المصاب.
  • إن أمكن.. لف حبل حول قدم المصاب أو أعلى الذراع واسحبه.
  • استدع المساعدة واتبع إرشادات الإسعافات الأولية.
  • تأكد من وجود تهوية جيدة للمريض للتنفس.

نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لتفادي الصعق الكهربائي

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع مهمات الكهرباء، تزامنا مع سقوط الأمطار، وذلك في إطار خطة الجهاز لنشر الوعي بين مستهلكي مرفق الكهرباء فى كافة الجوانب، وتفادي التعرض للصدمات الكهربائية.

ـ الابتعاد تمامًا عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - أكشاك – كابلات).

ـ إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

ـ الاتصال سريعًا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

- إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تخص أعمدة الإنارة.

ـ يجب توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

