عدد حلقات مسلسل ورد وشوكولاتة

محمد فراج وزينة،
محمد فراج وزينة، فيتو

أطلت الفنانة زينة والفنان محمد فراج،  على الجمهور بعمل درامي جديد يحمل عنوان “ورد وشوكولاتة” الذي انطلق عرضه مساء اليوم الخميس 30 أكتوبر عبر منصة يانجو بلاي حيث عرضت الحلقتان الأولى والثانية في السابعة مساءً.  

ونظرا للأحداث المشوقة للعمل فقد بحث الجمهور عن كل ما يتعلق به خاصة عدد حلقات مسلسل ورد وشوكولاتة.

 

عدد حلقات مسلسل ورد وشوكولاتة

وينتمي مسلسل ورد وشوكولاتة إلى عالم المسلسلات القصيرة حيث إنه يتكون من 10 حلقات فقط، وتدور أحداثه في إطار درامي رومانسي مشوق.

ويشارك في بطولة المسلسل  نخبة من النجوم، من بينهم محمد فراج، مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، إلى جانب مجموعة من الوجوه الصاعدة مثل يوسف حشيش وآية سليم، والعمل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

 

تفاصيل شخصية زينة في مسلسل ورد وشوكولاتة

تقدم زينة خلال مسلسل "ورد وشوكولاتة" شخصية إعلامية ناجحة وصاحبة طموح كبير، تعيش حياة تبدو مثالية ومستقرة، إلى أن تتخذ قرارًا جريئا يقلب موازين حياتها تمامًا، بعدما تهرب من حفل زفافها في اللحظات الأخيرة، ومن هنا تبدأ سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تقودها إلى مواجهات مليئة بالتقلبات في رحلة تجمع بين الدراما المشوقة والمشاعر المتناقضة.

المسلسل يتناول قصة مستوحاة من أحداث حقيقية، أثارت في وقت سابق جدلًا واسعًا في المجتمع المصري لفترة طويلة، ليقدم حكاية عن الحب والخداع والاختيار الصعب، فبين لحظات الرومانسية الدافئة والقرارات القاسية، تتحول القصة إلى صراع نفسي وعاطفي يختبر أبطاله ويكشف عن وجوه متعددة للعلاقات الإنسانية.

