ذكرى حسن يوسف.. تنوعت أعماله بين السينما والمسرح.. أخرج معظم أفلام زوجته شمس البارودي.. والشيخ الشعراوي وراء تغيير مساره الفني

تمرّ اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنان حسن يوسف، الذي غاب عن دنيانا عن عمر ناهز التسعين عامًا، بعد مشوار فني امتد لأكثر من ستين عامًا بين المسرح والسينما والإذاعة والدراما. لُقِّب بـ«الولد الشقي»، ورغم أن معظم أدواره كانت ثانوية في بداياته، إلا أنه ترك بصمة مميزة في تاريخ الفن المصري.

الفنان حسن يوسف

وُلد الفنان الراحل في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1934، وتخرّج في المعهد العالي للفنون المسرحية، كما درس في كلية التجارة وتخرّج فيها عام 1955. عمل في بداية حياته العملية مشرفا فنيا بالمسرح المدرسي في منطقة بنها التعليمية، قبل أن يكتشفه الفنان الراحل حسين رياض، ويقدّمه كوجه جديد في فيلم «أنا حرة» بطولة لبنى عبد العزيز عام 1959، ليبدأ بعدها رحلة فنية ثرية بالنجاحات.

حسن يوسف

مرحلة التوهج الفني

كانت الستينيات هي مرحلة التوهج الفني للفنان حسن يوسف، حيث قدّم خلالها مجموعة من أنجح الأعمال السينمائية، وشارك كبار نجمات الفن، وعلى رأسهن الفنانة سعاد حسني، التي كوَّن معها ثنائيا فنيا ناجحا حظي بشعبية كبيرة.

ومن أبرز أدواره السينمائية:

عادل في نساء الليل

شريف شرف في العزاب الثلاثة

كمال عزمي في الثلاثة يحبونها

حسام في شاطئ المرح مع نجاة

أحمد في الزواج على الطريقة الحديثة مع سعاد حسني

حسين محمود في سبعة أيام في الجنة

فوزي في للرجال فقط

حسن يوسف مع أسرته

مخرج مبدع وأفلام من بطولته وزوجته شمس البارودي

لم يقتصر إبداع حسن يوسف على التمثيل فحسب، بل خاض أيضًا تجربة الإخراج بنجاح، حيث امتلك موهبة فنية متميزة مكّنته من الجمع بين الأداء الكوميدي والتراجيدي ببراعة.

وكان أول أفلامه في عالم الإخراج هو ولد وبنت وشيطان عام 1971، والذي تولى إنتاجه وبطولته أيضًا. بعدها أخرج مجموعة من الأفلام التي شاركته بطولتها زوجته الفنانة شمس البارودي، منها:

الجبان والحب (1975)

كفاني يا قلب (1977)

ليلة لا تُنسى (1978)

الطيور المهاجرة (1979)

دموع بلا خطايا (1981)

اثنان على الطريق (1984) – وكان آخر أعماله في الإخراج.

حياته الشخصية

تزوّج حسن يوسف في البداية من الفنانة لبلبة، لكن زيجتهما انتهت بالطلاق، ثم تزوج من الفنانة شمس البارودي عام 1972. ورُزق منها بأربعة أبناء: ناريمان، ومحمود، وعمر، وعبد الله الذي رحل عن عالمنا في يوليو 2023.

عودته للفن الديني والاجتماعي

اتخذ حسن يوسف قرار اعتزال الفن نهائيًا في أوائل الثمانينيات، إلا أنه تراجع عنه بعد لقائه بالداعية الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي الذي نصحه قائلًا: «اعمل حاجات تقول فيها كلمة طيبة».

وبعد أول عمرة له عام 1981، أعاد التفكير في مسيرته الفنية، فعاد ليقدّم أعمالًا دينية واجتماعية تحمل رسائل هادفة.

ومن أبرز هذه الأعمال:

إمام الدعاة، الذي جسّد فيه سيرة الإمام الشعراوي.

ابن ماجة القزويني.

الإمام المراغي.

كما شارك لاحقًا في مسلسلات اجتماعية مثل مسائل عائلية جديدة وزهرة وأزواجها الخمسة مع الفنانة غادة عبد الرازق.

قدم حسن يوسف مسلسل امام الدعاة

تجاهل المهرجان وتقدير الأب

ومؤخرًا، عبّر الفنان عمر حسن يوسف، نجل الفنان الراحل، عن استيائه من تجاهل القائمين على مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح لوالده في الأغنية الافتتاحية التي قدمها الفنان تامر حسني، مؤكدًا أهمية تكريم والده الذي قدّم إسهامات كبيرة وثرية في تاريخ الفن المصري والعربي.

