بدء العمل على جزء ثان من مسلسل ورد وشوكولاتة

كشفت منصة يانجو بلاي عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك عن بدء التحضيرات الرسمية للموسم الثاني من مسلسل ورد وشوكولاتة، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.

ونشر حساب المنصة منشورا مقتضبا جاء فيه: “بدأنا العمل على الموسم الثاني من المسلسل توقعاتكم للقصة الجديدة؟..ورد وشوكولاتة 2.. في رواية أحدهم.. من أعمال يانجو الأصلية.. قريبًا على يانجو بلاي.. مستوحى من أحداث حقيقية".

تفاصيل مسلسل ورد وشوكولاتة

وكان مسلسل ورد وشوكولاتة حديث مواقع التواصل الاجتماعي طوال فترة عرضه، وأحدث المسلسل جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد عرض حلقة مقتل بطلة العمل “زينة”، على يد زوجها وصديقه، خاصة أن أحداث العمل تتشابه مع أحداث حقيقية لإحدى الجرائم التي وقعت مؤخرًا.

وكان ماندو العدل مخرج المسلسل قال في وقت سابق، إن تفاصيل المسلسل كانت كثيرة ومرهقة، إلا أن فريق العمل كان حريصا على أن تخرج حلقاته على مستوى احترافي، بجانب الاهتمام بكافة الجوانب الفنية والتقنية.

أبطال ورد وشيكولاتة

ويشارك في بطولة مسلسل “ورد وشوكولاتة”، في موسمه الأول الذي عرض عبر منصة يانجو بلاي، إلى جانب زينة ومحمد فراج، كل من مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، إضافة إلى مجموعة من الوجوه الشابة أبرزهم يوسف حشيش وآية سليم، والعمل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل.

