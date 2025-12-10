الأربعاء 10 ديسمبر 2025
شقيقة طارق الأمير تكشف تطورات حالته الصحية بعد نقله للعناية المركزة

طارق الأمير
طارق الأمير
كشفت الفنانة لمياء الأمير، تفاصيل الوضع الصحي لشقيقها الفنان طارق الأمير، بعد نقله إلي المستشفي ودخوله غرفة العناية المركزة.

 

الوضع الصحي للفنان طارق الأمير 

وقالت لمياء الأمير في تصريح خاص لفيتو، إن شقيقها طارق تعرض إلى أزمة صحية ونقل إلي المستشفي يوم 5 ديسمبر الماضي ودخل العناية المركزة، مضيفة: هناك فريق طبي يتابع حالته لأنها مازلت خطرة إلي الان والتحسن بسيط.

وأكدت لمياء، أن  الفنان أشرف زكي  نقيب المهن التمثيلية علي تواصل معها بشكل دائم للاطمئنان علي حالته الصحية لحظة بلحظة.

وكان أعلن يحيي الأمير، شقيق طارق الأمير عن نقل شقيقه إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة.

وطالب خلال رسالة مؤثرة للجمهور على “فيس بوك” الدعاء لشقيقه قائلا: عن إيمان ويقين بأن الدعاء يغير الأقدار فالرجاء الدعاء لأخى طارق الأمير عن ظهر غيب فأسألك يارب بكل أسم هو لك أن تنجيه وتعفو عنه وتشفيه شفاءا لا يغادر سقما ولا تورينا فيه سوء أبدًا فهو فى حاله حرجه جدا في العناية المركزة.
طارق الأمير شارك في مجموعة من الأفلام اللي عملت صدى واسع وقت عرضها، وظهر غالبًا بشخصيات مساندة لكن ليها حضورا ومن أبرزها اللي بالي بالك، ومشاركته مع أحمد حلمي في عسل اسود وعوكل مع محمد سعد وصنع في مصر مع أحمد حلمي.

