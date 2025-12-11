الليمون يواصل الارتفاع، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

18 حجم الخط

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا بين الاستقرار والارتفاع الملحوظ والانخفاض الطفيف في بعض الأصناف، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الخميس

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الخميس الموافق 11 ديسمبر 2025، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 2.5 جنيه و7.5 جنيه للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

البطاطس: بين 4 و14 جنيها للكيلو.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

البصل الأحمر: بين 7 و8.5 جنيه.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 13 إلى 19 جنيهًا، بانخفاض 8 جنيهات عن سعرها السابق.

الجزر بدون عروش: من 6.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.

القلقاس: بين 4 و12 جنيها.

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 7 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

البسلة: من 15 إلى 20 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الملوخية: بين 18 و20 جنيهًا.

السبانخ: بين 10 و12 جنيهًا.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعره السابق.

الباذنجان الرومي: بين 4 جنيهات و6 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

الباذنجان الأبيض: بين 3 جنيهات و10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 10 و13 جنيهًا.

الفلفل الحامي: من 8 جنيهات إلى 12 جنيها، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعره السابق.

الفلفل الألوان: بين 14 و28 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 18 و22 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره أمس.

الخيار البلدي: بين 13 و17 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

البامية: من 50 إلى 60 جنيهًا.

الثوم والليمون

الثوم: بين 25 و55 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 30 إلى 40 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

الليمون الأضاليا: من 9 إلى 15 جنيهًا.

