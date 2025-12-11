الخميس 11 ديسمبر 2025
رياضة

مواعيد مباريات اليوم في كأس العرب والقنوات الناقلة

كأس العرب، فيتو
كأس العرب، فيتو


كأس العرب، تنطلق اليوم الخميس، منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب للمنتخبات، المقامة حاليا في قطر.

وتقام اليوم المباريات التالية:

مباريات اليوم في كأس العرب

المغرب × سوريا - 4:30 عصرًا | بي إن سبورت المفتوحة

فلسطين × السعودية - 7:30 مساء | بي إن سبورت المفتوحة

الأردن الأقوى هجوما ورقم سلبي لقطر والسودان

ويعد الأردن هو المنتخب الأقوى هجومًا بعد انتهاء دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

وتقام بطولة كأس العرب 2025، في دولة قطر حتى 18 من ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبًا.

وفاز الأردن أمام الإمارات 2-1 بالجولة الأولى لدور المجموعات ثم الفوز أمام الكويت 3-1، وأخيرا الفوز أمام مصر 3-0 بالجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات.

ويتواجد منتخب الأردن في صدارة المنتخبات الأقوى هجوما بعدما أحرز 8 أهداف بدور المجموعات ويليه الجزائر بـ 7 أهداف، فيما جاء قطر والسودان كأقل المنتخبات تسجيلا وزيارة لشباك المتنافسين برصيد هدف واحد فقط.

وتحددت مواجهات دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر خلال الفترة الحالية، بعد انتهاء دور المجموعات من المسابقة.

وتأهل من المجموعة الأولى إلى دور الـ 8 "ربع النهائي"، كل من فلسطين وسوريا في المركزين الأول والثاني على الترتيب برصيد 5 نقاط لكل منهما.

وفي المجموعة الثانية، حسم منتخبا المغرب والسعودية تأهلهما إلى دور ربع النهائي بعدما أنهيا دور المجموعات في المركزين الأول والثاني.
وضرب منتخب فلسطين موعدًا مع السعودية، بينما منتخب المغرب يلاقي سوريا، في أول مواجهتين بدور ربع النهائي من كأس العرب.

كأس العرب المغرب مباريات اليوم في كأس العرب السعودية سوريا فلسطين

