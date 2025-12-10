عمر حسن يوسف يرد على انتقادات دخوله الفن بسبب والده (فيديو)

18 حجم الخط

أعرب الفنان عمر حسن يوسف عن استيائه الشديد حول الشائعات المنتشرة عن الطريقة التي دخل بها للوسط الفني، والتي يعتقد البعض أنها عن طريق “الوسطة” بفضل كونه نجل الفنان الكبير حسن يوسف.

وقال عمر حسن يوسف من خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الجتماعي “فيسبوك: ”الناس بتطلع تعايرني بحاجات مش صح".

وروى الممثل قصة دارت بينه وأحد الفنانين، فقال: “دار نقاش حول منتخب مصر مع أحد الزملاء وعندما قولت رايي كان رده “على الأقل أنا مدخلتش مثلت بالوسطة زيك” واستغربت ان انت راجل عندك 60 سنة وبتقول انك ممثل ناجح من المفروض تكون عارف على الأقل معلومات عن زملائك البوسط الفني ولو مش عارف عيب انك تطلع تقول كلام زي ده، الجماهير اللي مش عارفة ومحدش صحح لهم معلومة بنعذرهم”.

وأوضح عمر أن هذا كان السبب لخروجه والرد على هذه الشائعات المغلوطة، فأضاف: “قولت لازم اطلع اوضح القصة دي، الاشخاص اللي دخلوني الفن لازالوا احياء يرزقون وعلى رأسهم المخرج محمد العدل”

وأكد نجل الفنان حسن يوسف أن المخرج محمد العدل هو السبب الرئيسي لدخوله مجال التمثيل، فقال: “هو كان السبب أني مثلت، القصة بختصار أنا كنت شغال في التسويق وجالى تيلفون من محمد العدل وسالني “عايز تمثل؟” وجوبته اه طبعًا عايزة امثل وجبني أنها جت كده”

وشدد أنه لم يسبق وطلب من الفنان حسن يوسف التمثيل، مؤكدًا: “عمري في حياتي ما قولت لابويا انا عايز امثل، أو كلم لي حد، أو انا عايز ابقي ممثل زيك في يوم من الأيام.”

دخول عمر حسن يوسف التمثيل

وروي الممثل قصة دخوله التمثيل، فقال: “روحت قابلت محمد العادل وعرض عليا فيلم من تأليف تامر حبيب والذي لم يتم تنفيذه في وقتها ويتم تنفيذه في الوقت الحالي، فروحت وريته لوالدي ولقي أنهما مشبهين الشخصية اللي بقوم بيها بحسن يوسف ومكتوب كده في السيناريو بالظبط، فوالدي قالي لا لو هتبداء تمثيل ميكونش بالطريقة دي والافضل تركز بشغلك.”

وتابع: “قلت لمحمد العدل أنا لو هبداء معاك مش هيكون بالفيلم ده، ليعرض أن نقوم بتوقيع عقد احتكار لمدة ثلاث سنوات، والذي وافقت عليه برغم اعتراض والدي، واشتغلت فيلم “شارع 18” ومن ساعتها بشتغل من غير ما والدي كان عمره ما كلم حد.”

وأضاف: “ما لو والدي كلم حد كنت انا هشتغل السنين اللي فاتت!، أنا مبشتغلش بقالي شويه وهو متوفي من سنة فقط.”

وأختتم: “ولو في حد من اللي انا اشتغلت معاهم عنده اعتراض على كلامي ويعتقد ان والدي دخلني بالوسطة يطلع يقول ويكذبني”.

