تسريب مقاطع من فيلم "الست" لـ منى زكي على مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المنصات الرقمية، خلال الساعات الماضية، مقاطع فيديو "مسربة" ومطولة من فيلم "الست"، الذي تقوم ببطولته النجمة منى زكي وتجسد فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم.

وشهدت المقاطع المتداولة، والتي انتشرت بشكل واسع وحصدت آلاف المشاهدات، عرضًا لمشاهد كاملة من أحداث العمل، ما أثار حالة من الجدل حول مصدر هذه التسريبات وتأثيرها المحتمل على إيرادات الفيلم المرتقب.

احتفال وعرض سعودي سابق

ويأتي هذا التسريب بعد فترة وجيزة من احتفال أبطال فيلم "الست" بعرضه في دور السينما بـ المملكة العربية السعودية، حيث أقيم حفل خاص في إحدى دور العرض بمدينة الرياض، وشهد حضورًا إعلاميًّا وجماهيريًّا كبيرًا.

وكان في مقدمة الحضور كل من الفنانة منى زكي، والفنان أحمد خالد صالح، والمخرج مروان حامد، والمنتج أحمد بدوي، إلى جانب عدد من المشاركين في العمل.

منى زكي: أصعب أدواري على الإطلاق

في سياق متصل، كانت الفنانة منى زكي قد علقت على الجدل الذي رافق تجسيدها لشخصية أم كلثوم، مشيرةً خلال ندوة أقيمت على هامش عرض الفيلم في مهرجان مراكش، إلى أن أداء شخصية بحجم "الست" يُعد أصعب أدوارها على الإطلاق، مؤكدة أن الشخصية "أكبر من أي ممثلة مهما راكمت من خبرة".

وكشفت منى زكي عن الجانب الذي جذبها للتجربة، مشيرةً إلى أن السيناريو الذي كتبه أحمد مراد قدم جانبًا إنسانيًّا مختلفًا وغير معتاد عن أم كلثوم، "يكشف ضعفها وقسوتها على نفسها ووحدتها ومخاوفها، بعيدًا عن الصورة المثالية التي ترسخت عبر عقود"، وهو ما شجعها على خوض التحدي رغم خوفها.

كما شددت منى زكي على أن ثقتها برؤية المخرج مروان حامد ومرافقته لها في كل التفاصيل كانت عاملًا حاسمًا في قبولها للدور، وقالت: "لولا ثقتي بالمخرج مروان حامد ما كنتش هقدر أقبل الدور... الشخصية عظيمة وصعبة، وتحمل مسئولية كبيرة".

كوكبة من النجوم في "الست"

يشارك في بطولة فيلم "الست" إلى جانب منى زكي كل من: محمد فراج، أحمد خالد صالح، سيد رجب، وتامر نبيل، بالإضافة إلى ظهور خاص لعدد من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، عمرو سعد، نيللي كريم، وأمينة خليل.

