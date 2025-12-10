ثنائية زيندايا وروبرت باتينسون تتكرر 3 مرات في 2026

18 حجم الخط

يبدو أن جماهير زيندايا، وروبرت باتينسون، علي موعد لمشاهدتهم معا، ثلاث مرات دفعة واحدة خلال عام 2026.

ويشارك كلا من الثنائي الفني زيندايا، وروبرت باتينسون، بشكل بارز خلال العام القادم، حيث يقومان معا بالمشاركة في بطولة ثلاثة أفلام وهي، The Drama، الذي سيعرض في صالات السينما بتاريخ 3 أبريل، وفيلم The Odyssey، المقرر عرضه بتاريخ 17 يوليو، أما العمل الأخير فهو فيلم Dune 3، والذي سيتاح للمشاهدة في السينمات بتاريخ 18 ديسمبر.

روبرت باتينسون يتحدث عن تصوير الجزء الثالث من سلسلة أفلام DUNE

في سياق متصل، تحدث الممثل الشاب روبرت باتينسون، عن تجربة انضمامه لطاقم عمل الجزء الثالث من سلسلة أفلام DUNE الشهيرة، للمخرج الأسطوري دينيس فيلنوف.

وقال روبرت في تصريحات صحفية: "عندما كنتُ أصور فيلم "DUNE"، كان الجو حارًا جدًا في الصحراء لدرجة أنني لم أستطع التساؤل عن أي شيء.. وكان الجو غريبا للغاية، وكأن عقلي لم يكن يعمل، لم تكن لديّ خلية دماغية واحدة تعمل.. وكنتُ أستمع فقط إلى دينيس فيلنوف".

روبرت باتينسون ينضم للجزء الثالث من سلسلة أفلام Dune

وانضم رسميا الممثل الشهير روبرت باتينسون، لطاقم عمل فيلم Dune: Messiah، والذي يعد الجزء الثالث من سلسلة أفلام Dune الشهيرة.

وذكرت التقارير الصحفية، أن الممثل روبرت باتينسون، سيجسد دور الشرير "سكيتال"، في فيلم Dune: Messiah.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم من شهر يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٥، علي أن يُعرض في صالات السينما بتاريخ 16 ديسمبر 2026.

فيما كشف المخرج دينيس فيلنوف، عن تفاصيل جديدة حول الجزء الثالث من سلسلة أفلام DUNE.

وقال فيلنوف، إن أحداث الفيلم DUNE: MESSIAH، ستقع بعد 12 عامًا من أحداث الجزء الثاني، وأن القصة ستنهي بـ"رحلة بول أتريديس".

تغير عنوان الجزء الثالث من سلسلة أفلام Dune

أعلن رسميا عن تغير عنوان الجزء الثالث من سلسلة أفلام Dune الشهيرة، والذي بدأ تصويره مؤخرا.

وأعلن مخرج سلسلة أفلام Dune، دينيس فيلنوف، أن تم تغيير اسم الجزء الثالث من Dune Messiah، إلى Dune: Part 3.

وأعلن المخرج الشهير دينيس فيلنوف، عن بدء تصوير فيلم "Dune: Messiah"، بعد وصول طاقم تصوير الفيلم إلى بودابست.

ووصل كل من: تيموثي شالاميه، وزيندايا، وفلورنس بيو، وجيسون موموا، وخافيير بارديم، وجوش برولين، وريبيكا فيرجسون، وأنيا تايلور-جوي، وروبرت باتينسون، وناكوا-وولف موموا، وإيدا بروك، إلي بودابست لتصوير مشاهدهم في فيلم "Dune: Messiah".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.