القصة الكاملة لاعتداء طلاب على معلم بعين شمس ورد فعل حاسم من التعليم والداخلية

مديرية التعليم بالقاهرة
في أحد أيام الدراسة العادية بمنطقة عين شمس، تحول مشهد خروج الطلاب من المدرسة إلى واقعة صادمة، بعدما تعرّض معلم لاعتداء جسدي من قِبل مجموعة من الطلاب، في حادثة أثارت غضب الشارع وأعادت فتح ملف الانضباط المدرسي وحدود العلاقة بين الطالب والمعلم.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من معلم مقيم بدائرة القسم، مصابًا بكدمات متفرقة، قال في محضره إنه تعرّض للضرب على يد أربعة طلاب يقيمون في دائرتي قسم شرطة السلام أول وعين شمس.
وقع الاعتداء - بحسب أقواله - أثناء قيامه بصرف الطلاب من فناء المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، قبل أن يتفاجأ بالطلاب يستهدفونه بالضرب، مما أسفر عن إصابته.

تحريات موسعة لكشف الملابسات

البلاغ حرّك الجهات الأمنية بشكل عاجل، حيث بدأت تحريات موسعة لكشف الملابسات، وتحديد دوافع الواقعة، والاستماع للشهود داخل المدرسة.

إجراءات فورية وحاسمة من التعليم

وفي الوقت نفسه، تحركت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، إذ أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه تم فصل الطلاب الأربعة لمدة عام دراسي كامل فور التحقق من تورطهم، مع تطبيق اللائحة الانضباطية بحذافيرها ومن دون أي استثناءات، في خطوة تعكس نهجًا صارمًا تجاه أي سلوك يهدد هيبة المعلم أو المؤسسة التعليمية.

وشدّدت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على أن الموقف لا يقبل التأويل أو التهاون، مؤكدة أن كرامة المعلم خط أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه تحت أي ظرف.

وقالت: "لن نسمح بالمساس بكرامة المعلم، ولا مجال لأي محاولات للصلح أو تخفيف العقوبات، ورسالة التعليم لها قدسية، وعلى الجميع احترامها."

