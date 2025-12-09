محافظ الجيزة يتفقد الاستعدادات النهائية قبل افتتاح المجمع الخدمي بمساكن روضة السودان

18 حجم الخط

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم، الاستعدادات النهائية بالمجمع الخدمي الجديد بمساكن روضة السودان بحي الدقي، وذلك قبل افتتاحه رسميًا.

وتُعد منطقة روضة السودان أحد المشروعات الحضارية البارزة التي نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية، حيث جرى تحويلها من منطقة غير آمنة إلى مجمع سكني حضاري متكامل الخدمات، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمناطق غير المخططة وتوفير حياة كريمة لسكانها وتحسين مستوى المعيشة.

الخدمات المتكاملة التي تضمها المساكن

ويضم المجمع عددًا من الخدمات المتكاملة تشمل حضانة أطفال، ووحدة للتضامن الاجتماعي، ومركز طبي، ومركز استدامة للأعمال والحرف اليدوية، وذلك كمنحة مقدمة من صندوق التنمية الحضارية في إطار دعم المجتمعات العمرانية المطورة.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على تفقد الفصول التعليمية والتجهيزات النهائية داخل حضانة الأطفال والمنطقة المخصصة للألعاب الترفيهية، والمقرر أن تستقبل 20 طفلًا كمرحلة أولى بما يسهم في تنمية مهارات الأطفال والارتقاء بالمستوى التعليمي للنشء منذ مراحلهم الأولى.

وشدد المحافظ على ضرورة توفير الكوادر التربوية المؤهلة لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة.

كما تفقد المحافظ مركز طب الأسرة بالمجمع، والذي يضم عيادة أسنان، وغرفة تطعيمات، وعددًا من العيادات التخصصية، وصيدلية، ومعمل تحاليل، مؤكدًا أن المركز يمثل إضافة مهمة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لقاطني المنطقة.

وشملت الجولة كذلك تفقد مركز استدامة للحرف التراثية، الذي يُعد الثاني على مستوى المحافظة، ويستهدف تدريب السيدات وربّات المنازل من سكان المنطقة لتعزيز قدراتهن الاقتصادية وتوفير فرص عمل تساهم في تخفيف أعباء المعيشة. ومن المخطط تدريب 60 سيدة في المرحلة الأولى من البرنامج.

وأبدى المحافظ إعجابه بالمشغولات والمصنوعات اليدوية المنتَجة داخل المركز، موجهًا بضرورة مشاركة منتجات المتدربات في المعارض التي تنظمها المحافظة لضمان الترويج وزيادة فرص التسويق.

وأكد المحافظ خلال الجولة على أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية ودعم المبادرات المجتمعية لصالح الأسر الأكثر احتياجًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.