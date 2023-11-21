التعليم: STEM نقطة مضيئة في التعليم المصري ولدينا 20 مدرسة

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM"، نقطة مضيئة في التعليم المصري وتستثمر مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM" في الموهوبين والمتفوقين والنابغين من خلال 20 مدرسة في مختلف محافظات الجمهورية.

مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM"

وأوضحت الوزارة، أنه تتمثل الأهداف العامة لإنشاء مدارس "STEM” في رعاية المتفوقين في العلوم الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملي في التدريس، وتحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا وإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدي، وإكساب الطلاب مهارات العمل التعاوني، بجانب إعداد قاعدة علمية متميزة ومؤهلة للتعليم الجامعي، والبحث العلمي، وتنمية الانتماء للوطن

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مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM

ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM هي مجموعة مدارس ثانوية حكومية في جمهورية مصر العربية، تتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنشأت بقرار وزير التربية والتعليم رقم 369 لسنة 2011، بدعم ومنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 124 مليون دولار أمريكي.

نظام تعليم مدارس STEM

وتنتهج نظام تعليم STEM وهو نظام تعليمي يستخدم لتجميع تخصصات العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، والرياضيات وتدريسها معًا، ويهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للطلاب في تطوير العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، وكذلك الاهتمام وتطوير قدرات المتفوقين في هذه التخصصات العلمية.

عدد مدارس STEM على مستوى الجمهورية

وبدأت فكرة المدارس كمنحة أمريكية لرعاية الطلاب المتفوقين في الرياضيات والعلوم في مصر، وكانت البداية سنة 2011 بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ثم توسعت حتى وصل عدد المدارس في العام الدراسي 2022 / 2023 إلى أكثر من 15 مدرسة في عدة مدن ومحافظات مصرية.

مدة الدراسة في مدارس STEM

مدة الدراسة بمدارس ثلاثة سنوات، وتراعي في مناهجها تغطية الموضوعات التي تدرس في مدارس الثانوية العامة مع تطبيق طرق التدريس الحديثة بنظام مجموعات العمل، مع مراعاة ألا يزيد عدد الطلاب في الفصل الواحد عن 25 طالبا، ويحصل خريجو المدارس على شهادة الثانوية العامة في العلوم والتكنولوجيا للمتفوقين.

