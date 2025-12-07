الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يتابع أعمال تطوير كورنيش النيل بالسنانية

محافظ دمياط يتابع
محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير كورنيش النبل
18 حجم الخط

تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، آخر مستجدات مشروع تطوير طريق كورنيش النيل بالسنانية، وذلك خلال جولته اليوم الأحد، بمرافقة المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، واللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والمهندس طارق بدوي مدير مديرية الطرق.

 

متابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع

 

وخلال الجولة، استعرض المحافظ نسب التنفيذ الجارية بالمشروع، والذي يتم تنفيذه تحت إشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزي للتعمير. كما تابع ما تم من أعمال الرصف بالأسفلت بالقطاع المقابل للكوبرى المعدني.

 

تجهيز للمرحلة الأخيرة من الرصف

 

كما اطلع الشهابي على خطة تنفيذ المرحلة المقبلة، والتي تشمل الرصف بالطبقة النهائية من الأسفلت، إلى جانب استكمال الأعمال بالأرصفة الجانبية ببلاطات الإنترلوك، ضمن الخطة الشاملة لرفع كفاءة الطريق ومحيطه.

محافظ دمياط يتابع آخر مستجدات مشروع تطوير طريق كورنيش النيل بالسنانية
محافظ دمياط يتابع آخر مستجدات مشروع تطوير طريق كورنيش النيل بالسنانية

 


 

تطوير شامل للميدان وواجهة محطة الرفع

وخلال المتابعة، وجه محافظ دمياط بضرورة تطوير الميدان بنهاية الطريق بصورة تتواكب مع أعمال التحديث التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.

كما كلف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإجراء أعمال تطوير لواجهة محطة رفع المياه بالسنانية، بما يعزز المظهر الحضاري ويتماشى مع رؤية التطوير العام.

يذكر أن هذه المتابعة تأتي ضمن سلسلة جولات ميدانية مكثفة للمحافظ، لمتابعة مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق بما يخدم المواطنين ويواكب جهود التطوير بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط اعمال تطوير المظهر الحضاري تطوير كورنيش النيل جهاز تعمير الساحل الشمالي دمياط شركة مياه الشرب والصرف الصحى محافظ دمياط مياه الشرب والصرف الصحي

مواد متعلقة

محافظ دمياط يتابع مشروعات "حياة كريمة" بكفر سعد ويكلف بسرعة التشغيل

البورصة تربح 6 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

88.5 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

186.8 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

البورصة تحقق قمة تاريخية غير مسبوقة ورأس المال السوقي يربح 24 مليار جنيه

44.9 مليار جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الإثنين

البورصة تربح 21 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين برايتون ووست هام في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة تونس وقطر في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

الصحة: تسجيل 5 ملايين حالة اشتباه بأمراض مختلفة خلال عام (فيديو)

الصحة العالمية: كل دول الإقليم تشهد ارتفاعا في نشاط فيروس الإنفلونزا (فيديو)

شوط أول سلبي بين روما وكالياري في الدوري الإيطالي

أوين يهاجم محمد صلاح: اذهب لتمثيل بلدك

نائب وزير الصحة: لا يوجد متحورات جديدة لفيروس كورونا في مصر (فيديو)

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

طن الصويا المكرر يتراجع 500 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

انخفاض الصويا والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 7-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من الذي وصفه الله بـ«شديد القوى» في سورة النجم؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

قصة مسجد الجعرانة، أحد المساجد التاريخية بمكة المكرمة

أمين البحوث الإسلامية: الأزهر يقدم للأجيال وعيًا محصَّنًا يحميهم من الاستقطاب والانحراف

المزيد
الجريدة الرسمية
ads