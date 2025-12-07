محافظ دمياط يتابع أعمال تطوير كورنيش النيل بالسنانية

18 حجم الخط

تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، آخر مستجدات مشروع تطوير طريق كورنيش النيل بالسنانية، وذلك خلال جولته اليوم الأحد، بمرافقة المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، واللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والمهندس طارق بدوي مدير مديرية الطرق.

متابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع

وخلال الجولة، استعرض المحافظ نسب التنفيذ الجارية بالمشروع، والذي يتم تنفيذه تحت إشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزي للتعمير. كما تابع ما تم من أعمال الرصف بالأسفلت بالقطاع المقابل للكوبرى المعدني.

تجهيز للمرحلة الأخيرة من الرصف

كما اطلع الشهابي على خطة تنفيذ المرحلة المقبلة، والتي تشمل الرصف بالطبقة النهائية من الأسفلت، إلى جانب استكمال الأعمال بالأرصفة الجانبية ببلاطات الإنترلوك، ضمن الخطة الشاملة لرفع كفاءة الطريق ومحيطه.

تطوير شامل للميدان وواجهة محطة الرفع

وخلال المتابعة، وجه محافظ دمياط بضرورة تطوير الميدان بنهاية الطريق بصورة تتواكب مع أعمال التحديث التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.

كما كلف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإجراء أعمال تطوير لواجهة محطة رفع المياه بالسنانية، بما يعزز المظهر الحضاري ويتماشى مع رؤية التطوير العام.

يذكر أن هذه المتابعة تأتي ضمن سلسلة جولات ميدانية مكثفة للمحافظ، لمتابعة مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق بما يخدم المواطنين ويواكب جهود التطوير بالمحافظة.

