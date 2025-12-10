محافظ دمياط يشارك في نهائيات مسابقة "رواد دمياط" ويؤكد دعم المحافظة لريادة الأعمال

18 حجم الخط

شارك الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، في نهائيات مسابقة "رواد دمياط" في نسختها الرابعة، والتي تأتي ضمن مشروع منظمة العمل الدولية ILO "معًا لتنمية الشباب في دمياط"، الممول من شركة ميثانكس مصر.



تم تنظيم الفاعلية بمدينة رأس البر، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ومحمد شندي الرئيس التنفيذي لشركة ميثانكس، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد النجار رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعدد من القيادات والمسؤولين وممثلي القطاعات المختلفة.

افتتاح الحفل واستعراض المشروع

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، واستعراض سريع لمراحل مشروع "معًا لتنمية الشباب في دمياط" الأولى والثانية، إلى جانب المشاريع التي أطلقتها المنظمة بالتعاون مع شركة ميثانكس والجهات الشريكة بالمحافظة.

وأكد الدكتور أيمن الشهابي خلال كلمته سعادته بمشاركة المحافظة في هذا الحدث السنوي، الذي يعكس شراكة قوية بين منظمة العمل الدولية وشركة ميثانكس لدعم ريادة الأعمال والابتكار في دمياط.

دعم الشباب وتعزيز الابتكار

أشاد محافظ دمياط بأهداف المشروع في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار، ومحاربة البطالة، وتحقيق النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للدولة.

وأشار إلى أن المحافظة خطت خطوات كبيرة خلال السنوات الماضية نحو تمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية، من خلال تبني مبادرات تستثمر الطاقات الإبداعية وفتح آفاق جديدة للعمل والإنتاج.

كما أعلن الشهابي عن فوز دمياط بلقب "عاصمة الابتكار الأخضر لعام 2025"، وفقًا لمؤشرات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وأعلن عن انطلاق أسبوع الاستدامة بالمحافظة في الفترة من 28 ديسمبر وحتى الأول من يناير 2026، لإتاحة فرص جديدة للأفكار المبتكرة وتمويلها.

تشجيع رواد الأعمال والرسالة للمستقبل

وأوضح محافظ دمياط أن المسابقة تؤكد امتلاك المحافظة جيلًا واعدًا من المبدعين ورواد الأعمال القادرين على ابتكار حلول مبتكرة وخلق فرص عمل، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وجدد الشهابي دعمه للمتسابقين، مشيرًا إلى أن المحافظة ستظل إلى جانبهم لدعم كل خطوة تُسهم في تحويل أفكارهم إلى قصص نجاح ملموسة.

تكريم الفائزين وتوزيع الجوائز

شهد الحفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة "رواد دمياط" التي شملت 6 جوائز للمشروعات الناشئة قيمتها من 50 ألف إلى 150 ألف جنيه، و3 جوائز للشركات القائمة تتراوح قيمتها من 150 ألف إلى 200 ألف جنيه.

كما تم تسليم جائزة التميز العالمي لشركة ميثانكس مصر من ICSB، تقديرًا لدورها في دعم ريادة الأعمال على المستوى المحلي والدولي.

معلومات عن المسابقة

ينظم مشروع "معًا لتنمية الشباب في دمياط" الموسم الرابع من مسابقة "رواد دمياط 2025" للشركات الناشئة والقائمة، حيث تقدم للمسابقة 130 مشروعًا، تأهل منها 50 مشروعًا للنصف النهائي، وتم تقييم العروض من قبل خبراء متخصصين قبل الدخول في النهائيات. كما قدم المشروع تدريبات مكثفة للمتأهلين قبل التقييم النهائي من لجنة من 7 خبراء.

