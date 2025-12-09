فيديو يوثق لصا يسحل سيدة لسرقة حقيبتها في دمياط، وتحرك أمني سريع

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبة من إحدى السيدات بأسلوب "الخطف"؛ مما تسبب فى سقوطها أرضًا بدمياط، وضبط مرتكب الواقعة.



القبض على لص سرق حقيبة بأسلوب "الخطف" بدمياط

وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة ثان دمياط بلاغا من ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم،بقيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبتها الخاصة وبداخلها بعض المتعلقات الشخصية ودفعها مما أدى لسقوطها أرضًا أثناء سيرها بدائرة القسم.



وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية).

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسرقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

