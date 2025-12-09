فيديو يوثق لصا يسحل سيدة لسرقة حقيبتها في دمياط، وتحرك أمني سريع

الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبة من إحدى السيدات بأسلوب "الخطف"؛ مما تسبب فى سقوطها أرضًا بدمياط، وضبط مرتكب الواقعة.
 

القبض على لص سرق حقيبة بأسلوب "الخطف" بدمياط

رصدت الأجهزة الأمنية  تعليقا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبة من إحدى السيدات بأسلوب "الخطف"؛ مما تسبب فى سقوطها أرضًا بدمياط.

ضبط 114 ألف مخالفة مرورية و82 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

ضبط 3 عناصر جنائية متورطين في غسل 160 مليون جنيه من المخدرات


وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة ثان دمياط بلاغا من ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم،بقيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبتها الخاصة وبداخلها بعض المتعلقات الشخصية ودفعها مما أدى لسقوطها أرضًا أثناء سيرها بدائرة القسم.


وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية).

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسرقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

