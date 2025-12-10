الأربعاء 10 ديسمبر 2025
محافظات

مجمع إعلام الفيوم ينظم ندوة بعنوان "الشباب قلب مصر النابض"

نظم مجمع إعلام الفيوم بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، ندوة بعنوان " الشباب قلب مصر النابض" بالمكتبة المركزية.

الشباب قوة مصر الناعمة

وقالت مروو إيهاب أبوصميدة أخصائي إعلام بالمحمع، إنه الشباب قوة مصر الناعمة، وقلبها النابض، والدم الذي يسري في عروقها، لذلك لابد من تصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم، ونبذ الافكار الهدامة وتعزيز ثقافة التحقق من مصدر المعلومات قبل تداولها من أجل استقرار الوطن.

تعزيز المشاركات السياسية للشباب

 وقال مدير مجمع اعلام الفيوم محمد هاشم، إن هذا اللقاء يأتي في إطار رؤية استراتيجية الهيئة العامة للاستعلامات والمبادرات التي تبنتها  لتعزيز المشاركة السياسية، والاجتماعية من خلال التواصل المباشر وتنظيم فعاليات تثقيفية مع الشباب في الجامعات والمدارس، والتفاعل معهم، ما يعكس حرص الهيئة ودورها الوطني لخدمة جموع المواطنين والوصول لكافة شرائح المجتمع.

حرص الجامعة على تمكين الشباب

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم، الدكتور عاصم العيسوي، إن الجامعة دائما تسعى من إلى دعم الشباب وتمكينهم ليكونوا قادة التنمية وشركاء في بناء الوطن، والعمل على توجيه طاقاتهم وإبداعهم لتحقيق أهدافهم وخدمة أوطانهم باعتبارهم صناع المستقبل.

بناء جبل واع

فيما قال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور شريف العطار أن تنظيم مثل هذه الندوات التثقيفية يمثل حجر الزاوية في بناء جيل واعٍ ومثقف سياسيًا، قادر على المشاركة الإيجابية والواعية في الحياة العامة مع إيمان العطار بضرورة الاستثمار في الشباب مع توفير تعليم جيد وتدريبهم على المهارات القيادية والتقنية ومن أجل خلق فرص عمل والمساهمة في ريادة الاعمال والابتكار.

الشباب أساس بناء المستقبل

وقالت الدكتورة منى الخشاب عنيد كلية الزراعة الاسبق، إن الشباب هم الثروة الحقيقية والعمود الفقري الذي يُبنى عليه المستقبل فهم قوة دافعة للتغيير ومصدر للطاقة حيث يتميز الشباب بالطاقة الجسدية والعقليه فهم قوة التغيير والابتكار، والشباب يمتلك القدرة على مواجهة التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والسعي لإيجاد حلول جذرية والمساهمة في التنمية الاقتصادية.

ودعت  الشباب إلى ضرورة الحفاظ على القيم والتراث وحماية الهوية الوطنية وتبنى سلوكيات ايجابية في ظل التغيرات الثقافية والعولمة، وضرورة الحفاظ على النسيج الوطني وعدم الانصياع للشائعات، والانخراط في الحياة السياسية والعمل التطوعي ومنظمات المجتمع المدني.

 كما ألقت الضوء على نماذج الشباب الناجح في مصر في مجال العلوم رياده الأعمال والتكنولوجيا والمجال الرياضي،  وتمكين الشباب  أحد المحاور الرئيسية في رؤية مصر 2030 لتشمل الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية .

