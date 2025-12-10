تحت إشراف رئيس الحزب، غرفة عمليات «العدل» تتابع سير إعادة انتخابات الدوائر الملغاة

18 حجم الخط

قال حزب العدل، إن غرفة العمليات المركزية تواصل متابعتها الحية لسير التصويت في الدوائر الـ30 التي تقرر إعادة الانتخابات فيها ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بحضور النائب عبد المنعم إمام رئيس الحزب، الذي يتابع العمل من المقر الرئيسي للحزب منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

المتابعة الميدانية وسير التصويت في حزب العدل

وتعمل الغرفة على مدار الساعة في تلقي التقارير الميدانية من مندوبي الحزب داخل اللجان، سواء الفرعية أو العامة، بما يشمل مستوى الإقبال، انتظام دخول الناخبين، وسير عملية التصويت حتى إغلاق اللجان في التاسعة مساءً.

وأكد «العدل» أن هذه المتابعة تأتي التزامًا بمعايير الانضباط والنزاهة داخل الدوائر التي ألغتها المحكمة الإدارية العليا وأعادت إدراجها ضمن المرحلة الأولى.

وأكد علي أبو حميد، مدير الحملة الانتخابية المركزية، أن غرفة العمليات تعمل من خلال شبكة اتصال مع غرف المحافظات، لضمان تحديث الصورة أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي تطورات قد تطرأ داخل اللجان.

ضوابط التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات

وتواصل الغرفة التنسيق المباشر مع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر نقطة الاتصال الرسمية المخصصة للحزب، لضمان سرعة التعامل مع أي استفسارات أو ملاحظات تخص العملية الانتخابية، وتذليل العدالة لأي عقبات تواجه المندوبين أو الناخبين.

كما تواصل لجان الحملة المختلفة لاسيما اللجنة القانونية، العمل الجماهيري، الإعلام، دعم مرشحي الحزب الثمانية في دوائرهم، مع توفير الدعم اللوجستي والتنظيمي اللازم لضمان أداء انتخابي منضبط وفقًا للقانون.

وتأتي إعادة التصويت في هذه الدوائر الثلاثين ضمن واحدة من أهم محطات انتخابات مجلس النواب 2025، بعد سلسلة من الطعون والتصحيحات القانونية التي أدت إلى إعادة تشكيل المشهد الانتخابي داخل عدد من المحافظات.

وتشهد العملية متابعة دقيقة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وسط إجراءات تنظيمية مشددة تفرضها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير الاقتراع من التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساءً، مع توثيق لحظي لمستوى الإقبال وانتظام العمل داخل اللجان.

وتعد نتائج هذه الدوائر مؤشرًا مهمًا على اتجاهات المنافسة داخل البرلمان المقبل، خاصة أنها دوائر شهدت تنافسًا عاليًا في الجولة السابقة، ويمثل أداؤها اليوم جزءًا أساسيًا في رسم الخريطة السياسية للمرحلة القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.