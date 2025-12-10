انتخابات النواب، إحباط توزيع كروت دعائية وأموال في أسيوط والإسكندرية والأقصر

18 حجم الخط

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومتابعة أي مخالفات ضمن محيط اللجان الانتخابية في محافظات مصر المختلفة، وتمكنت خلال حملاتها من ضبط عدة محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.

في محافظة أسيوط، ضبطت القوات شخصًا بمحيط دائرة مركز شرطة أبو تيج، وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية والبطاقات التموينية الخاصة ببعض المواطنين، بالإضافة إلى مبالغ مالية كان يعتزم توزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وفي الإسكندرية، تم ضبط سيدة بمحيط دائرة قسم شرطة المنتزه ثان، وبحوزتها بطاقات شخصية لبعض المواطنين وبطاقات إرشادية تخص أحد المرشحين، بغرض دفع الناخبين للتصويت لصالحه.

أما في الأقصر، ضبطت القوات شخصين بمحيط دائرة مركز شرطة إسنا، وبحوزتهما بطاقات شخصية خاصة ببعض المواطنين ومبلغ مالي معد لتوزيعه على الناخبين أثناء ترددهم على دوائرهم الانتخابية لصالح أحد المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في جميع الوقائع، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وانطلقت في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، عملية التصويت في الدوائر الملغاة بحكم من المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث يتوجه الناخبون في تلك الدوائر إلى لجان الاقتراع لاختيار 58 مرشحًا على المقاعد الفردية في 10 محافظات.

ومن المقرر أن تجرى عملية التصويت على مدار يومين وتنتهي في التاسعة من مساء غد الخميس، على أن تبدأ عملية فرز الأصوات وإعلان الحصر العددي لها بعد انتهاء التصويت مباشرة.

