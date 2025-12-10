مجمع إعلام دمياط ينظم ندوة موسعة عن مخاطر الشائعات وتأثيرها على المجتمع

18 حجم الخط

نظم مجمع إعلام دمياط التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الدكتور أحمد يحيى، ندوة موسعة بعنوان "الشائعات وأثرها على أمن المجتمعات" ضمن حملة "اتحقق… قبل ما تصدق"، وذلك بالتعاون مع المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا.

وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الوعي المجتمعي ومواجهة موجات التضليل الرقمي، وبرعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضمن تنفيذ إستراتيجية الإعلام الداخلي (2025–2030) التي تستهدف حماية الوعي العام وتحقيق أمن فكري مستدام.

دوة موسعة عن مخاطر الشائعات وتأثيرها على المجتمع

مجمع إعلام دمياط يطلق ندوة موسعة عن مخاطر الشائعات وتأثيرها على أمن المجتمع

تحذيرات من خطورة انتشار المحتوى المضلل عبر السوشيال ميديا

السيد عكاشة مدير مجمع إعلام دمياط، أكد خلال كلمته، أن الشائعات أصبحت أحد أخطر أسلحة الجيل الحديث من الحروب النفسية، مستغلة سرعة تداول المعلومات عبر الفضاء الإلكتروني، مما يهدد تماسك المجتمع ويستهدف الهوية والقيم الراسخة.

وأشار إلى أن كبار السن والشباب أكثر الفئات عرضة لتأثير الشائعات، الأولى لضعف التعامل مع التكنولوجيا، والثانية لسرعة التأثر بالمحتوى الرائج، مشددًا على أهمية دور الإعلام الوطني في التصدي لمحاولات تزييف الوعي وتقديم المعلومات الدقيقة للجمهور.

الذكاء الاصطناعي يضاعف التحدي.. ودعوة لترشيد الاستخدام الرقمي

من جانبه، شدد الدكتور عبد الله بدر عميد المعهد، على أن الانتماء الوطني يتطلب وقفة حقيقية أمام ظاهرة بث الأخبار الكاذبة، مطالبًا الشباب بالتعامل الواعي مع المحتوى الرقمي والتحقق من المصادر قبل النشر أو المشاركة.

كما نبه إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت تُستخدم في صناعة محتوى مضلل بدقة عالية، ما يجعل الكشف عنه أكثر صعوبة ويضاعف من مسؤولية المجتمع ومؤسساته للحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة الاصطفاف خلف القيادة الوطنية لحماية مكتسبات الدولة.

تأثيرات سياسية واقتصادية لا يمكن تجاهلها

وفي السياق نفسه، أوضح محمد عبد الحميد مدير رعاية الطلاب بالمعهد، أن الشائعات لا تقف عند حدود المعلومات المغلوطة فقط، بل تمتد آثارها لتطال الأمن القومي والاستقرار السياسي، فضلًا عن تأثيرها المباشر على الاقتصاد والتنمية وتعطيل مسار التقدم.

توصيات ومطالبة باستمرار الفعاليات التوعوية

واختُتمت الندوة بالتأكيد على أهمية استمرار البرامج التثقيفية وتنظيم لقاءات دورية لتعزيز الوعي المجتمعي، حمايةً للأمن الفكري، ودعمًا لثقافة التحقق قبل التصديق، في مواجهة سيل المعلومات المغلوطة الذي تشهده المنصات الرقمية.

