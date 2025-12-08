مجمع إعلام دمياط ينظم ندوة حول "الوعي الصحي"

18 حجم الخط

نظم مجمع إعلام دمياط التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تثقيفية موسعة بعنوان “الوعي الصحي أساس بناء أسرة قوية”، وذلك ضمن حملة تنمية الأسرة المصرية وبالتعاون مع مديرية الصحة والتأمين الصحي بدمياط وبحضور عدد من المختصين والمهتمين بالشأن الصحي، وذلك بقاعة مدرسة التمريض بفارسكور.

جاءت الندوة في إطار تنفيذ استراتيجية قطاع الاعلام الداخلي 2025 – 2030 وبرعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

اهتمام رئاسي بالقطاع الصحي ودعم المبادرات الوطنية

أكد السيد عكاشة مدير مجمع إعلام دمياط أن الدولة المصرية أولت القطاع الصحي اولوية متقدمة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي إيمانا بأن صحة المواطن هي الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المبادرات الرئاسية الكبرى مثل 100 مليون صحة وصحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام والمبادرة الوطنية لإنهاء قوائم الانتظار أسهمت في إحداث نقلة نوعية في المنظومة الصحية.

كما أوضح أن الدولة تواصل جهود التطوير في البنية التحتية للمنشآت الصحية وتوطين صناعة الدواء بما يدعم الأمن الصحي الوطني ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أسرة واعية صحيا تعني مجتمع قوي

من جانبها شددت الدكتورة رشا فرج مدير إدارة التدريب والمدارس ومدير عام الأبحاث الإكلينيكية بمديرية الصحة على أن غياب الوعي الصحي، يمثل خطرا مباشرا على استقرار الأسرة ويزيد من الأعباء المجتمعية.

وأوضحت أن الأسرة الواعية قادرة على اتخاذ قرارات صحية سليمة والالتزام بالسلوكيات الوقائية مؤكدة اهمية الفحص الطبي قبل الزواج ودور الصحة الإنجابية في بناء أسرة متماسكة.

وحذرت من مخاطر زواج القاصرات وتأثيره الصحي والنفسي والاجتماعي مشيرة الى الدور المستمر للدولة في نشر التثقيف الصحي وتقديم برامج تدريبية تستهدف الشباب والكوادر الطبية لإعداد جيل واع قادر على مواجهة التحديات.

توصيات الندوة

اختتمت الندوة بالتأكيد على أن نشر الوعي الصحي استثمار مباشر في مستقبل الوطن وأن تنمية الأسرة المصرية تمثل أساس بناء مجتمع قوي قادر على تحقيق أهداف التنمية الوطنية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

