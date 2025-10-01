مجمع إعلام دمياط ينظم ندوة تثقيفية عن ذكرى نصر أكتوبر

نظم مجمع إعلام دمياط التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الدكتور أحمد يحيى، ندوة تثقيفية تحت عنوان "نصر أكتوبر المجيد.. تاريخ من البطولات يتجدد في حاضر الإنجازات"، وذلك على مسرح الثانوية العسكرية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بدمياط، وبرعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

خلال كلمته، أكد السيد عكاشة مدير مجمع إعلام دمياط أن نصر أكتوبر 1973 سيظل رمزًا خالدًا لعظمة مصر وجيشها الباسل، مشيرًا إلى أن النصر لم يكن مجرد معركة عسكرية، بل كان معركة إرادة وعزة وكرامة. وأضاف أن ما تشهده مصر حاليًا من مشروعات قومية وإنجازات غير مسبوقة هو امتداد طبيعي لمعركة البناء والتنمية التي تخوضها الدولة بكل قوة.

ندوة تثقيفية تحت عنوان "نصر أكتوبر المجيد بدمياط

دروس أكتوبر للأجيال

من جانبه، أوضح ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن نصر أكتوبر سيبقى علامة مضيئة في تاريخ الأمة المصرية والعربية، يجسد معاني البطولة والفداء والإيمان بالله والوحدة الوطنية. وأكد أن بطولات القوات المسلحة شكلت نقطة تحول فارقة صنعت حاضرًا جديدًا ورسخت لمكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

ودعا عمارة الطلاب إلى استلهام قيم أكتوبر من عزيمة وصبر وإصرار على التفوق والنجاح، مشددًا على أن بناء الحاضر واستكمال مسيرة التنمية لا يقل أهمية عن صون الماضي والحفاظ على مكتسباته، وأن الشباب هم الأمل الحقيقي لمستقبل الوطن.

واختُتمت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا وتقديرًا لأرواح شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم لتظل راية الوطن عالية، مؤكدين أن ذكرى النصر ستبقى منارة هادية للأجيال، وعنوانًا للفخر بتاريخ مصر المجيد.

