الأربعاء 10 ديسمبر 2025
إقبال متوسط على لجنة مدرسة أحمد فايز في انتخابات الدوائر الملغاة بأسيوط (فيديو)

لجنة أحمد فايز انتخابات
لجنة أحمد فايز انتخابات النواب بأسيوط، فيتو
بدأت 353 لجنة انتخابات فرعية فرعية بمحافظة أسيوط صباح اليوم الأربعاء في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم الانتخابية واختيار مرشحيهم من بين 87 مرشحا، وذلك في الجولة الثانية للانتخابات بـ 3 دوائر بالمحافظة بعد إلغائها.

 

إقبال متوسط من الناخبين على اللجان 

 

ورصدت فيتو إقبالا متوسطا على في بداية اليوم الانتخابي الأول في الجولة الثانية للانتخابات في  لجنة مدرسة أحمد فايز  بحي شرق أسيوط، فيما تكثف قوات الأمن من تواجدها أمام اللجان وبمحيطها لمنع أي مخالفات.

 

 

 

وفي ذا السياق أكد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة استعدادًا لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 في الدوائر الأولى والثانية والرابعة، وذلك بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائجها وإعادة إجرائها من جديد اليوم َوغدا الخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر 2025.

 

وأكد محافظ أسيوط أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة عقدت اجتماعها بكامل تشكيلها لمراجعة اللمسات الأخيرة والتأكد من جاهزية كل الجهات المعنية، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، التي شددت على توفير مناخ انتخابي منظم وآمن يعكس وعي أبناء أسيوط واستعدادهم للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

 

وأوضح أن الدوائر الثلاث التي ستجرى بها الانتخابات تمثل نطاقًا جغرافيًا واسعًا؛ فالدائرة الأولى تضم قسمي أول وثان أسيوط بالإضافة إلى مركز أسيوط، وتدار أعمالها من اللجنة العامة بالصالة المغطاة بإستاد أسيوط الرياضي، بينما تشمل الدائرة الثانية مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط وتتابع أعمالها اللجنة العامة بمعهد القوصية الإعدادي الثانوي، في حين تشمل الدائرة الرابعة مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم إلى جانب قسم أبوتيج وتشرف عليها اللجنة العامة المنعقدة بمقر مركز شباب أبوتيج. وقامت الأجهزة التنفيذية بتجهيز 285 مركزًا انتخابيًا يضم 353 لجنة فرعية تستقبل أكثر من 2 مليون و251 ألف ناخب وناخبة، يخوض أمامهم 87 مرشحًا على النظام الفردي في منافسة على 9 مقاعد.

 

جاهزية المقار الانتخابية بالمدارس 

 

وأشار إلى أن الفرق الميدانية التابعة للوحدات المحلية قامت بالمرور على المقار الانتخابية وتأكدت من جاهزيتها من حيث النظافة والإنارة ووسائل الحماية المدنية وإتاحة حركة الدخول والخروج للمواطنين، فضلا عن توافر الكراسي المتحركة لذوي الهمم وكبار السن، وتجهيز مظلات ووسائل تهوية أمام اللجان، إلى جانب رفع حالة الطوارئ بشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتوفير مولدات كهربائية احتياطية تحسبًا لأي طارئ قد يطرأ أثناء يومي التصويت.

 

وشدد اللواء هشام أبوالنصر على أن محافظة أسيوط انتهت من خطط التأمين الشامل بالتعاون مع مديرية الأمن، وربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، مع تعزيز المتابعة عبر منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لضمان سرعة الاستجابة لأي موقف.

 

بعد حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات، 30 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد ببندر أسيوط

الشرطة تفرض كردونًا أمنيًا بمحيط لجنة انتخابية لمنع الاشتباكات بين أنصار مرشحين بأسيوط

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط المواطنين في الدوائر الثلاث إلى المشاركة الإيجابية والفاعلة في الانتخابات، مؤكدًا أن الصوت الانتخابي أمانة وطنية ودعم مباشر لمسيرة الدولة المصرية في البناء والتنمية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير بيئة انتخابية ميسرة وآمنة تليق بأهالي أسيوط.

