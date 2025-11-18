ما بين لعبة "التحالف "ونظرية "العار"، قراءة في المشهد الانتخابي الساخن بدائرة شرق بأسيوط

18 حجم الخط

وسط مشهد انتخابي شديد التعقيد وعلى صفيح ساخن يشتعل الصراع بين مرشحي جولة الإعادة بالدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط في واحدة من أكثر الجولات الانتخابية سخونة وإثارة في تاريخ المحافظة الانتخابي.

الدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط والتي تشتهر بدائرة الشرق وتضم مراكز أبنوب والفتح والبداري وساحل سليم وأسيوط الجديدة تبيت اليوم مفتوحة العيون لعل ضوء قادم يمكنه رسم المشهد الأخير لهذه الجولة المعقدة.

ما بين المال السياسي وعار البلاد جميع التوقعات مهددة بالانهيار

فما بين المال السياسي والتحالفات من جهة وبين القبلية العائلية وعار البلاد من جهة أخرى يتأرجح المرشحون فلا قواعد ثابتة تشكل احتمالات الفوز ففي هذه الدائرة بالأخص في محافظة أسيوط يتقدم مرشحون ويتراجع مرشحون وفق حسابات متغيرة بشكل يومي وتشهد الكواليس تبادلا في الأدوار غير معلن يعيد ترتيب المشهد ويغير خطوط السير المتوقعة ليجد المحللين للموقف السياسي أنفسهم أمام لعبة متغيرة القواعد وتوقعات جميعها مهددة بالانهيار بين اللحظة والأخرى.

قراءة في المشهد الانتخابي بدائرة شرق بأسيوط

ترصد فيتو في هذا التقرير المشهد الانتخابي في الدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط الذي يبرز فيه اللامنطق حيث تشتد حرارة المنافسة بين المرشحين وتتقدم قوي وتتراجع أخرى على كل الاحتمالات لأسباب واضحة وأخرى مبهمة.

بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي ينحاز للمواطن أولًا

وبعد بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الذي يؤكد على اتخاذ اللازم جراء الداوئر التي شهدت تجاوزات أو انتهاكات ومع تأكيده على رغبة الشعب وإعلاء كلمته وانحيازه للمواطن أولًا حتى لو وصلت لإعادة الانتخابات بأكلملها مما غير المسار تماما في هذه الدائرة المشتعلة فلا المال السياسي يقدم كارت بلانش لمرور مرشحه ولا القبلية والتربيطات العائلية تعطي شيكا على بياض لحامله.

الإعادة بين 6 مرشحين يتنافسون على 3 مقاعد فردية

في الدائرة الثالثة بأسيوط جاءت نتيجة الانتخابات المعلنة في المرحلة الأولى بالإعادة بين 6 مرشحين يتنافسون على 3 مقاعد فردية حيث جاءت الإعادة طبقا للأصوات بين كل من، أحمد حسين جودة المرشح الفردي عن حزب مستقبل وطن بـ 102,000 صوت والذى يحمل رمز القلم ،واللواء عصام محمود عصام العمدة المرشح الفردي عن حزب مستقبل وطن وكان يحمل الرقم 1 ورمز الكتاب ب 87,000 صوت، وجاء في المرتبة الثالثة المرشح علي سيد معوض مرشح حزب حماة الوطن ويحمل رمز الكتاب ب88,000 صوت وهؤلاء من يطلق عليهم قوة التحالف بين الأحزاب.

كما فاز في الجولة الأولى لمرحلة الإعادة المرشح المستقل محمد عبدالمنعم حسن العمدة رمز غصن الزيتون ب68,000 صوت، وجاء نعمان أحمد فتحي نعمان كمرشح مستقل ويحمل رمز المدفع ب65,000 صوت بينما دخل شريف منير عبدالوهاب مستقل جولة الاعادة ب59,000 صوت حاملا رمز السفينة.

تربيطات خفية تغير قواعد اللعبة

انقسمت الدائرة بعد الجولة الأولى إلى مرشحي التحالف من جهة ومستقلين يتمتعون بقاعدة قبلية وعائلية كبيرة من جهة أخرى ووقف المحللون السياسيون اليوم حائرين في قراءة المشهد الانتخابي بعدما احتدم التنافس واشتعلت الساحة وتداولت أقاويل عن تربيطات خفية ربما تغير قواعد اللعبة اما خسارة مدوية أو صعود ونجاح مفاجئ فكل التوكيدات صارت احتمالات قابلة للتغير.

استخدام المال السياسي لجذب الأصوات

يتحكم في تلك الدائرة اليوم أكثر من عنصر من شأنه أن يغير خريطة الجولة والتي انتشر فيها تحكم المال السياسي لعدد من المرشحين الذين اتخذوا من أموالهم وسيلة للحشد وتأييد الناخبين خاصة بين أبناء القرى من الفقراء فسيطرت بعض المخالفات ومنها توزيع كراتين المواد الغذائية على الجولة الأولى من الانتخابات وكذلك شراء الأصوات التي وصل سعرها ل٥٠٠ جنيه للصوت في بعض المناطق وكذلك استغلال بعض الجمعيات الأهلية والغير مرخصة في حشد وتوجيه الناخبين لمرشح بعينه دون آخرين ولم يكن المال السياسي يقتصر على مرشح حزب بعينه وإنما استخدم بعض المستقبلين من المرشحين أموالهم في جذب الأصوات لهم.

اللي ماجابتوش الحنية.. يجيبه العار"

تنافس التربيطات العائلية والقبلية بقوة في جولة الاعادة حتى باتت تؤرق مرشحو الأحزاب وتجحز أماكن متقدمة للمستقلين فاليوم يعلو مبدأ المثل الشعبي "اللي ما جابتوش الحنية.. يجيبه العار" ليتحوّل المشهد الانتخابي الي ترابط عائلي ومركز يلتف فيه كل مركز حول ابن دائرتهم حيث أصبح التنافس عار بلاد وهذا ما يظهر جليا مع المرشح المستقل نعمان أحمد فتحي نعمان النائب السابق ابن مركز البداري والذي حظي بكتلة تصويتية عالية من أبناء مركزه والتف حوله الناخبين ويتمتع بتأييد وشعبية كبيرة اليوم حتى لا يخرج التمثيل البرلماني من مركز البداري ل 5 سنوات قادمة فأصبح اختيار العمدة نعمان بالنسبة لأبناء دائرته فرض حسابات اجتماعية راسخة في أذهان أبناء القرى.

وكذلك حدث هذا مع المرشح محمد عبد المنعم ابن قرية المعابدة بمركز أبنوب بنفس روح التأييد من أبناء بلدته وحتى خارج البلاد وجاء لينافس مرشحي التحالف بقوة.

ويقف أبناء عرب مطير خلف مرشحهم على سيد معوض والذي يتمتع بشعبية بين أبناء قريته والقرى المجاورة والتي خرجت بأكملها لتأييده رغم خوضه الانتخابات للمرة الأولى.



بينما يعد أحمد حسين جودة وهو عضو البرلمان السابق عن نفس الدائرة أحد أبرز المرشحين الذين ينافسون بقوة ويتمتع بتواجد وانتشار واسع بين أبناء الدائرة وخاصة بعد حصوله على أعلى نسبة أصوات في الجولة الأولى.



ويقف اللواء عصام العمدة على نفس خط مرشحو التحالف حيث جاء على رأس المرشحين حاملا الرقم 1 ولما له من تواجد كونه عضو في البرلمان السابق فسانده أبناء مركز أبنوب أحد مراكز الدائرة والذي يضم أكبر كتلة تصويتية بين جميع المراكز.



كما جاء المرشح المستقل شريف محمد منير عبد الوهاب لينافس بقوة ويحجز جزء كبير من أصوات مركز أبنوب في جولة الاعادة لصالحه بعد حصوله على تأييد واسع من أبناء الدائرة.

انتشرت كذلك أسباب كثيرة لرسم المشهد الانتخابي بعدما أشيع بين المواطنين أنه تم الضغط على عمد ومشايخ بعض القرى لحشد وتوجيه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء بأعينهم مهددين إياهم بموعد تجديد العمودية والمشيخة واقصائهم إذا لم يتم الحشد.

جلسات عرفية وتربيطات كبار العائلات

في مواجهة معقدة وغير مسبوقة يسعي المرشحون للتربيطات مع كبار العائلات ومن خلال الجلسات العرفية أو التربيط فيما بينهم فيلجأ كل مرشح للتربيط مع آخر من خلال بلدته التي تسانده لنجد أن مرشح حزب تحالف مؤخرا مع مستقل اجتمعت حوله بلدته تاركا التحالف لكونه لا يجدي اليوم أمام هذه القبلية التي ابتلعت المشهد وسيطرت على نفوذ المال السياسي فبات الفوز متأرجحًا بين عدة احتمالات إما مرشحان من التحالف والثالث مستقل وإما ينتصر التحالف الذي يواجه قوة فولاذية للمستقلين أو يظهر مرشح جديد في الأفق بعد قبول الطعون من مرشحين آخرين خسروا في الجولة الأولى وعلى رأسهم الدكتورة أماني الليثي التي تتمتع بشعبية كبيرة بين الناخبين ليتغير المشهد تماما فاليوم السؤال.. من سيسقط أولا لا من يفوز في الجولة.

