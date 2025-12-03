إقبال كبير من الناخبين على لجان أسيوط في اللحظات الأخيرة

18 حجم الخط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن إغلاق اللجان الانتخابية في اليوم الأول من إعادة إجراءات انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثالثة الملغاة، وذلك في مواعيدها المقررة، دون تسجيل أية شكاوى أو تجاوزات داخل المقار الانتخابية، مؤكدًا أن عمليات التصويت جرت في أجواء آمنة ومنظمة.

وأوضح محافظ أسيوط أن لجان الدائرة الثالثة، والتي تضم مراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم، وعددها 117 مركزًا انتخابيًا تشمل 139 لجنة فرعية، أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً تحت الإشراف القضائي الكامل، حيث تولى القضاة والمشرفون غلق الصناديق بالأقفال البلاستيكية ووضع الشمع الأحمر على الأبواب، وسط تأمين مكثف من رجال الشرطة داخل وخارج المقار الانتخابية.

إقبال المتزايد خلال الساعات الأخيرة

وأشار محافظ أسيوط إلى أن عددًا من اللجان اضطرت إلى غلق أبوابها مؤقتًا على الناخبين المتواجدين بداخلها عند انتهاء الوقت المقرر للتصويت، نظرًا للإقبال المتزايد خلال الساعات الأخيرة، حيث تم السماح لجميع الموجودين داخل اللجان بالإدلاء بأصواتهم حتى انتهاء عملية التصويت بالكامل.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أنه تابع منذ الصباح الباكر عملية فتح اللجان وانتظام التصويت من خلال غرفة العمليات المركزية، فضلًا عن قيامه بجولة ميدانية شملت لجان مركز الفتح، وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وتيسير الإجراءات أمام المواطنين وسرعة التعامل مع أي ملاحظات.

وأشاد محافظ أسيوط بوعي مواطني الدائرة الثالثة وحرصهم على المشاركة الإيجابية، مشيرًا إلى أن الإقبال الذي شهدته اللجان اليوم يعكس روحًا وطنية ومسؤولية مجتمعية. ودعا المواطنين إلى مواصلة المشاركة غدًا في اليوم الثاني من الانتخابات دعمًا لمسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما وجه المحافظ الشكر للقضاة ورجال الشرطة وأفراد قوات التأمين، وللقيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والعاملين داخل المقار الانتخابية، على جهودهم في توفير بيئة آمنة وتنظيم حركة الدخول والخروج وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.

جدير بالذكر أن الدائرة الثالثة تستقبل 798 ألفًا و839 ناخبًا وناخبة يحق لهم التصويت في إعادة الانتخابات، بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج المرحلة الأولى وإعادتها يومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.